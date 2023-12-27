Asgari Ücret yüzde kaç zam geldi? 2024 Asgari Ücret yüzde kaç zamlandı?

Son dakika 2024 yılı Asgari Ücret belli oldu. asgari Ücret 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli net 17.002 TL oldu. Asgari Ücrete ne kadar zam geldi belli oldu!

Asgari Ücrete yüzde kaç zam geldi?

Asgari ücret zammı %49 oldu. Asgari Ücret yüzde 49 zamlandı.

İLGİLİ HABER Çiçeği Burnunda Yazar Zehra Güngör

Asgari Ücrete %49 zam gelmesine rağmen TÜRK-İŞ genel başkanı Ergün Atalay: biz asgari ücret için 18.000 TL ve yılda iki zam talep ettik. Ancak bu talebimiz kabul görmedi.

Asgari Ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi merakla beklenior. Enflasyon düşmezse Asgari Ücret temmuz ayında bir kez daha zamlanabilir.