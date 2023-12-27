Asgari Ücret yüzde kaç zam geldi? 2024 Asgari Ücret yüzde kaç zamlandı?

Son dakika 2024 yılı Asgari Ücret belli oldu. asgari Ücret 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli net 17.002 TL oldu. Asgari Ücrete ne kadar zam geldi belli oldu!
Asgari Ücrete yüzde kaç zam geldi?
Asgari ücret zammı %49 oldu. Asgari Ücret yüzde 49 zamlandı.
Asgari Ücrete %49 zam gelmesine rağmen TÜRK-İŞ genel başkanı Ergün Atalay: biz asgari ücret için 18.000 TL ve yılda iki zam talep ettik. Ancak bu talebimiz kabul görmedi.
Asgari Ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi merakla beklenior. Enflasyon düşmezse Asgari Ücret temmuz ayında bir kez daha zamlanabilir.
İlgili Haberler
Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu. Tümer, ev konseptinde Hann Sahne’de çekilen programında her hafta birbirinden ünlü dostlarını ağırlayacak. Acun Ilıcalı, konuk olduğu Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de samimi açıklamalarda bulundu. Çeyrek Asırlık Dostluk İLGİLİ HABER İstanbul Devlet […]
Bursalı snowboard sporcusu 13 yaşındaki Dağhan Güler, bu yıl düzenlenen ‘Giant (geniş) Slalom’ ve ‘Slalom’ yarışlarında topladığı 455 puanla klasmanda Türkiye birincisi oldu. Henüz 6 yaşında başladığı ve yıllar içinde adeta gönül verdiği snowboard sporunu profesyonel olarak sürdüren Dağhan Güler, bu yıl elde ettiği başarılarla gururlandırdı. İLGİLİ HABER AKBANK SANAT’TA YENİ SERGİ “Dijital Sanatta […]
TRT1’in uzun soluklu ve en çok izlenen programlarından bir tanesi olan “Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması”, 8. sezona sunucu değişikliğiyle girdi. Bu yılın sunucusu, modern tarzı ve sesiyle dikkat çeken Bekir Köse oldu. 11 yaşında Kuran’ı ezberleyerek hafız olan olan ünlü sunucunun Ramazan ayı boyunca sunacağı program, 8 sezondur yüzlerce başvuru alıyor. FİNALE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN […]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beylikdüzü’ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde balıkçı esnafıyla bir araya geldi. Mevcut İBB yönetimi tarafından balıkçı esnafının görmezden gelindiğini belirten Murat Kurum, “Her işte olduğu gibi yine balıkçı esnafımız da çaresiz bırakılmış, göz ardı edilmiş, görmezden gelinmiş. Aynı anlayışı aslında İstanbul’un her yerinde görüyoruz. İstanbul’un neresine gitseniz bir sorun, […]