Emekliye 10 bin ve 12 bin TL ek ikramiye! Son 4 gün

Promosyon ödemelerinde bankalardan yeni teklifler geliyor. Akbank, 10 bin TL’lik promosyon teklifini emekliye duyurdu.
Akbank, Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olarak, 2023 yıl sonuna doğru emeklilere yönelik başlattığı cazip kampanyayla dikkat çekiyor. Bu özel kampanya, emeklilere maddi destek sağlamak amacı taşıyor ve yıl sonu maaş zamlarının öncesinde gelerek emekliler için önemli bir fırsat sunuyor.
Akbank Emekli Kampanyası Detayları
Kampanya Süresi: 01-31 Aralık 2023
Promosyon Fırsatı: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank’tan alan emeklilere 10.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.
Ek Özellikler: Axess veya Wings kredi kartına tanımlanan 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için de ekstra avantajlar sağlanıyor. Bu talimatlar için fatura başına 400 TL, toplamda ise 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatı bulunuyor.
Maaş Tutarına Göre Belirlenen Promosyonlar
0 – 3.499 TL maaş alan emeklilere: 6.000 TL promosyon
3.500 TL – 7.499 TL maaş alan emeklilere: 7.000 TL promosyon
7.500 TL – 9.999 TL maaş alan emeklilere: 9.000 TL promosyon
10.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere: 10.000 TL promosyon
Akbank’ın bu kampanyası, emeklilere yönelik müşteri odaklı yaklaşımını gösteriyor ve emeklilerin mali konularda daha güvende hissetmelerine katkıda bulunuyor. Yüksek promosyonlar ve ekstra ödül fırsatlarıyla emekliler, finansal olarak rahatlamalarına olanak tanıyan bu kampanyadan yararlanabilirler. Kampanya detaylarına Akbank’ın resmi internet sitesinden ulaşılabileceği gibi, başvurular da kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Yıl sonu yaklaşırken, Akbank’ın bu jesti emekliler arasında büyük bir memnuniyet yaratmaya aday. Akbank’ın emeklilere özel düzenlediği bu kampanya, maaşlarını Akbank’a taşıyan emeklilere çeşitli avantajlar sunarak, finansal konularda rahatlama fırsatı sağlıyor. Yüksek promosyonlar, özel fırsatlar ve kolay başvuru imkanları ile Akbank, emeklilere sunduğu destekle müşteri memnuniyetini artırıyor. Yıl sonu kampanyası, hem maddi anlamda kazançlı çıkma fırsatı sunması hem de müşteri dostu yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Bu kampanya sayesinde Akbank, emeklilerin finansal geleceklerini daha güvenli ve avantajlı bir şekilde planlamalarına yardımcı oluyor.
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