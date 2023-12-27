Tüm Türkiye maaşlara gelecek zammı beklemeye başladı. Ancak maaşlara zam gelmeden erimeye başladı. Ev sahibi ve kiracılara kötü haber geldi!

Asgari Ücretli, memur, çalışan ve emekliler 2024 yılına gelecek zamları bekliyor. Ancak zamlar gelmeden maaşlar erimeye başladı. Ev sahibi ve kiracılara kötü haber şimdi geldi. Kiracılar ve ev sahibi gelen zamla adeta üzüntü yaşıyor!

2024 Aidat zamlarına şok ediyor!

2024 yılına girmemize az bir süre kala ev sahibi ve kiracılara aidat zammı şoku yaşanıyor. Yüksek kiralar yetmezmiş gibi aidat zamları da 2024 yılında %47 zamlanıyor. Kiraların çok yüksek olması sonrası aidata gelen zam vatandaşları isyan ettirdi. Kiracılar ödemekte zorlanırken, ev sahipleri de kiralamadığı ev için ödeyeceği aidat isyan ettirdi.

Apartman ve sitelerde zam oranı neye göre belirlenir?

100 TL bir aidat ödediğinizde bu aidatın en büyük payı işçiliğe gidiyor. Konut aidatlarından beklenen artış ev sahibi ve kiracıları zorluyor. Enerjiye ocak ayında zam geleceği için aidatlar %43 ile %47 minumum artacak demektir.

100 TL aidatta;

72 TL işçilik

8 TL enerji giderleri su, doğalgaz, elektrik

20 TL’si diğer giderler

Asgari Ücrete göre belirlenecek!

Asgari ücrette artış oranı konut aidatlarında gelecek zamma göre belli olacak. Apartman ve sitelerde aidatlar belirlenirken ortak giderler daire sayısına bölünüyor. Aidatlarda en büyük gider kalemi personel ücretleri, yakıt ve temizlik giderleri geliyor. İşçilik giderleri artması, hemen hemen şimdiden zamlanan yakıt ve temizlik giderleri Asgari Ücrete gelecek zam sonrası hemen temizlik ve yakıt bir zam daha görmesi kaçınılmaz olacak.