Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu bankasına talimat verdi! Asgari Ücretli ve emekliye 25.000 TL

Asgari Ücretli ve emekli vatandaşlara bir müjde de kamu bankasından geldi. 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapan emekli ve asgari ücretliye 25.000 TL verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla Asgari Ücretli ve emeklilere 25.000 TL verilecek.

Nakde sıkışan asgari ücretli ve emekliye Halkbank’tan müjde. Vatandaşların zor anlar yaşadığı bu günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla 31 Aralık tarihine kadar 25.000 tL veriliyor.

Halkbank vatandaşın imdadına koştu!

Devlet bankası halkbank, asgari ücretli çalışanlar ve emekliler ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. 31 Aralık tarihine kadar başuru yapan vatandaşlar 25.000 TL sahibi olacak.

Halkbank 36 ay vadeli 25.000 TL ihtiyaç kredi paketini %4,09 faiz oranı uygulayacağını duyurdu. Geri ödemesi 1.572 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücretliye vereceği kredinin detayını açıkladı!

Halkbank yaptığı açıklamada “”Bireysel ihtiyaçlarınız için Şubeye gitmenize gerek kalmadan 70.000 TL’ye kadar başvurabileceğiniz kredimizdir. Bireysel İnternet Şubesi, Dialog, Mobil Bankacılık ve Web Sitemizden kredi başvurunuzu yapabilir, onaylı kredinizi Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şubesi ve Dialog’tan anında kullanabilirsiniz” dedi.

Halkbank Emekliye vereceği krediyi duyurdu!

Halkbank emekliye biraz daha faiz indirimi yaptı. Faiz oranı %3,89 faiz oranıyla aylık taksiti 1.521,94 TL olarak duyurdu. Mutlu eden ihtiyaç kredisiyle emekli vatandaşların hepsi kullanabilir.

Halkbank emekliye yaptığı açıklamada “Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür” dedi.

Halkbank yeni yıl kampanyası 31 Aralık pazar gününe kadar kullandıracak.