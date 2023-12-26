Maaşlar değişiyor! İşsizlik maaşı, 65 Yaş aylığı, engelli aylığı ne kadar zamlanacak belli oldu!

Maaşlara gelecek zammı sadece Asgari Ücretli, memur ve emekliler beklemiyor. Türkiye Ocak 2024 tarihinde maaşlara gelecek zammı merakla bekliyor. Peki hangi maaşlar ne kadar olacak?

İşsizlik Maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi ve isteğe bağlı sigorta primleri de zam geliyor. İşte maaşlara gelecek tüm zamlar.

Asgari Ücret 3 aşağı 5 yukarı belli oldu!

Asgari Ücrete gelecek zam 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Bugün Ak Parti başta olmak üzere bir çok hükümete yakın isimler 16.000 TL açıklanacak, Erdoğan 1000 TL zamlandırarak 17.000 tl olacağını duyurmasından sonra uzmanlarda yüzde 50 gibi bir artışla 17 bin küsür olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Hem işçi hem işveren tarafını mutlu etmek mümkün olmadığı için gelecek zamlara herkes razı gelecek.

Hem maaşlara hem ödemelere de zam geliyor. İşsizlik Maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi ve isteğe bağlı sigorta primleri tamamen değişiyor.

İşsizlik maaşına dev zam!

İşsizlik maaşı bildiğiniz üzere yüzde 40’dan az olmayacak ve yüzde 80’i geçemeyecek. İşsizlik ödeneği gelecek zamla birlikte en düşük 8000 TL ve en yüksek 16 bin TL yükselecek.

65 yaş aylığına zam geliyor!

65 yaş üstü vatandaşlara verilen 65 yaş aylığına da zam geliyor. 2024 yılında 65 yaş aylığı 4.000 TL olacak.

Engelli aylığına gelecek zam belli oldu!

Engelli aylığı içinde zam kapıda. Engelli aylığı 3.000 TL ile 4.200 TL arasında değişecek. Engellilik oranına göre 3000 TL ile 4200 TL arasında maaş ödenecek.

Maaşlara gelecek zamlar böyle olurken ödenecek tutarlarda GSS, prim borcu ve kıdem tazminatı ücretleri de artacak.

GSS primleri zamlanıyor!

GSS primleri için için de zam geliyor. 18 yaşını geçmiş sigorta girişi olmayanların ödediği GSS primi 515 TL’ye yükseliyor. GSS primi Asgari Ücretin %3’ü olarak alınıyor.

Kıdem Tazminatına zam!

Çalışanların her yıl için bir asgari ücret tutarında aldığı Kıdem Tazminatı arıyor. Kıdem Tazminatı 2024 yılında 20.000 TL olacak.