Bakan Vedat Işıkhan Emeklilere müjdeyi verdi! Torba yasa ile Resmi Gazete’de

Emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacağı daha önce açıklanmıştı. İki gün sonra ödemeler hesaba yatacak.
Çalışan ve çalışmayan emekliler için önemli bir gelişme yaşandı. Önceden sadece çalışmayan emeklilere verilen 5000 TL’lik Cumhuriyet ikramiyesi, yeni bir düzenlemeyle çalışan emeklilere de verilecek. Bu karar, TBMM’de kabul edilen geniş kapsamlı bir yasa teklifiyle hayata geçirildi.
Torba Yasası ve Emekli İkramiyesi Düzenlemesi
Yapılan bu yeni düzenleme, TBMM’den onay alarak, çalışan emeklilere de 5000 TL tutarındaki ikramiye ödemesinin yolunu açtı. Bu düzenleme, 86 maddenin yer aldığı geniş kapsamlı bir torba yasasının parçası olarak hayata geçirildi. Meclis Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerin ardından, çalışan emeklilerin de bu ikramiyeden faydalanabilmesi mümkün hale geldi.
Bakan Vedat Işıkhan’dan Açıklamalar
Bu düzenlemeyle ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi verirken, çalışmayan emeklilere yapılan tek seferlik 5 bin TL ödemenin yanı sıra, yaklaşık 2 milyon kişinin EYT’den yararlanabileceğini belirtti. Çalışan emeklilere yönelik ikramiye ödemesi konusunda da Meclis’e sunulan kanun teklifi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Çalışan Emeklilere İkramiye Ödemesi
Torba yasası, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü Meclis’te yasalaştı ve 28 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Çalışan emeklilere yapılacak olan 5 bin TL’lik ikramiye ödemesi, planlara göre 29 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Bu ödeme, çalışan emekliler için önemli bir mali destek olarak görülüyor.
Bu yeni düzenleme, Türkiye’deki milyonlarca emekli için önemli bir gelişme olup, emeklilerin ekonomik refahını artırmayı hedefliyor. Hem çalışan hem de çalışmayan emeklilerin faydalanacağı bu ikramiye, ekonomik açıdan zorlu bir dönemden geçen emekliler için mali bir rahatlama sağlayacak. Böylece, emeklilerin yaşam standartları ve mali güvenlikleri üzerinde olumlu bir etki bekleniyor.
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