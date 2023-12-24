Vakıfbank’tan yılın son teklifi! Masrafsız 30.000 TL İhtiyaç kredisi geri ödemesi sadece 2774 TL

Vakıfbank, yılın son teklifi diyerek yeni bir kredi kampanyası başlattı. Vakıfbank masrafsız olarak 1.99 faiz oranıyla 30.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor. Vakıfbank’tan resmi olarak duyurulan yeni kredi kampanyası uygun faiz oranıyla verilecek.

Vakıfbank yılın son teklifi duyurusu!

Vakıfbank mobil uygulamasından duyurduğu yeni kredi desteği vatandaşlara umut oldu. Vakıfbank, yılın son teklifi olarak duyurduğu masrafsız 30.000 TL İhtiyaç kredisi rekor kırıyor. 1.99 faiz oranıyla verilecek yeni kredi hem güncel müşterilerine hem yeni Vakıfbanklı olanlara verilecek!

Vakıfbank yeni yıl kampanyası 30.000 TL ihtiyaç kredisi!

Vakıfbank yeni ihtiyaç kredisi 2023 sonuna kadar 1,99 faiz oranıyla kullandıracak. Geri ödenecek toplam tutar sadece 2.774 TL olacak. 6 ay olarak verilecek 1,99 kredi için taksit tutarı 5.462 TL olarak açıklandı. Yeni yıl öncesi çok uygun faizli sadece 2.774 TL faizle kredi vermesi büyük ses getirdi. Vakıfbank ihtiyaç kredisinden masraf almayacağını duyurdu.

Vakıfbank 125.000 TL’ye kadar İhtiyaç kredisi %3.95 faiz oranıyla!

Vakıfbank daha büyük ihtiyaç kredisi isteyen vatandaşlara, 125.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Aylık %3.95 faiz oranıyla 125000 TL kadar olan ihtiyaçlarını banka şubelerine giderek alabilirsiniz. Vakıfbank 125.000 TL ihtiyaç kredisini 12 ay vade ile alabilirsiniz.

Vakıfbank 125.000 TL ihtiyaç kredisi %3.95 faiz oranıyla alan vatandaşlara aylık 12.210 TL taksit ödeneyecek. 12 ay taksitle ödenecek kredinin geri ödemesi 170 bin TL olarak açıklandı. Vakıfbank 30 bin TL ve 125.000 TL ihtiyaç kredisi yeni yıl öncesi rekor kıracak.