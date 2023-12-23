Denizbank promosyon ücretini güncelledi! 25 bin TL ödeme son 7 gün

Bankalardan yıl sonu kampanyaları peş peşe geliyor. En çok sevilen bankalar arasında yer alan Denizbank yeni bir kampanya duyurdu. Denizbank 15 bin TL ödeme yapıyor. Denizbank’tan hemen 15 bin TL kampanyasından faydalabilirsiniz.

Denizbank promosyon ücretlerini güncelliyor!

Denizbank, 2024’e sayılı günler kala promosyon ücretlerinde güncelleme yaptı. Denizbank Emekliye vereceği 5000 TL promosyon kampanyası üzerine, 10 bin TL faizsiz bir kampanya ve 10 bin TL düşük faizli bir kampanya duyurusu yaptı. Denizbank’tan nakite sıkışan Emeklilere 25 bin TL için son 7 gün uyarısı yapıldı.

Denizbank Emekli promosyon ücretleri ne kadar?

Denizbank, emeklilere 5.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Emekli maaşını taşıyın, 5000 TL’ye varan promosyon ve emeklilere özel ayrıcalıklardan faydalanın diyen Denizbank, ayrıcalıkları duyurdu. Denizbank, Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon fırsatı duyurusu yaptı.

Maaş Tutarı Promosyon ödemesi

0-3.499 TL – 3.000 TL

3.500 TL-7.499 TL – 3.500 TL

7.500 TL-9.999 TL – 4.500 TL

10.000 TL ve üstü – 5000 TL

promosyon ödemesi yapılacak. E-Devlet üzerinden yada şubelerden promosoyn ödemesini alabilirsiniz. Denizbank 2024 yılında promosyon ödemesi artıracağı bekleniyor.

Denizbank’tan 10 bin TL faizsiz ve 10 bin TL uygun faizli 20.000 TL!

Denizbank, son 7 gün diyerek yeni müşterilerine 6 ay vadeli %0 faizli 10.000 TL taksitli nakit ve %0.99 faizli 10.000 TL kredi vereceğini duyurdu. İlk defa Denizbanklı olan Emekliye 20.000 TL ve 5000 TL promosyon ile 25.000 TL ödeme yapılıyor.

Denizbank 0 faizli 10.000 TL haricinde %0.99 faizli 10 bin TL için 6 aylık 1.742 TL, 12 aylık 1.153 TL taksitle 10.000 TL krediyi hemen kullandırıyor.

Denizbank 5 bin TL promosyon, 10 bin TL faizsiz nakit avans ve 10 bin TL çok uygun kredi ile 25.000 TL ödeme kullanmak için son 7 gün.