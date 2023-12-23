SGK SSK BAĞKUR Memur EYT tüm emeklilere sevindiren haber! 15.000 TL ek ödeme duyuruldu

SGK SSK Bağkur memur ve EYT emeklisine müjde. 4A 4B 4C SSK BAĞKUR Memur ve EYT emeklisine güzel haber geldi. Emeklilere 15.000 TL ek ödeme duyurusu sevinç yarattı. İşte Emekliye verilecek 15.000 TL duyurusunun detayları!

Emeklileri sevindiren müjde

Emeklilere büyük müjde. Ocak ayının ilk haftasınında netleşecek emekli maaşı öncesi yeni bir ek ödeme müjdesi Emekliyi sevince boğdu.

cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 5 bin TL ikramiye ödemeleri çalışan 5 milyon emekliye hafta içi yatırılma kararı sonrası bir müjde de bankadan geldi.

En Yüksek promosyonu veriyor!

Yıl sonu özel bankalar promosyon ödemelerinde rekor kırıyor. Özel bankalar kamu bankalarını geçerek emekli promosyon ücretlerini artırıyor. En yüksek emekli maaşı promosyonu 15 bin TL yükselmiş durumda. Türkiye Finansbank, 15 bin TL promosyon ödemesiyle en yüksek promosyon ödemesi yapan banka unvanını da ele geçirdi.

Türkiye Finansbank emekli pormosyon ücreti 15.000 tL çıkarttı!

Türkiye’nin en büyük bankaları arasında yer alan Türkiye Finans, “Emeklilere 15.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül Türkiye Finans’ta! 9 Aralık-31 Aralık tarihleri arasında maaşınızı Türkiye Finans’a taşıyın, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanın” açıklaması yaparak emekli maaşını Türkiye Finans bankasına taşıyan vatandaşlara 15 bin TL promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

31 Aralık son gün!

Türkiye Finansbank yaptığı açıklamada 15 bin TL ek ödeme imkanı için başvuru işlemlerinin 31 Aralık tarihine kadar yapması gerektiğini yineledi. Emekli maaşını Türkiye Finans’a taşıyarak 15 bin TL ek ödeme alabilirsiniz.