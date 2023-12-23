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Vatandaşa kış desteği! e-Devlet üzerinden başvuranlara 3.500 TL destek ödemesi

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Vatandaşlara bir destek daha! e-Devlet üzerinden başvuru yapanlara 3.500 TL destek ödemesi yapılacak. Kış boyunca yapılacak destek için geç kalmayın.

Devletten kış desteği Doğalgaz yardımı!

Doğalgaz destekleri tüm hızıyla devam ediyor. Şartları taşıyan vatandaşlara 3.500 TL ödeme yapılıyor. Kış ayları gelmesiyle bir çok vatandaş doğalgazı açamıyor, açanlar ise büyük bir şok yaşıyor. Hükümetten doğalgaz destekleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

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Doğalgaz desteği 3.500 TL yükseltildi!

Devletten yapılan son dakika açıklamaya göre, 1500 TL olan doğalgaz desteği 3.500 TL yükseltildi. 6 ay boyunca vatandaşlara düzenli olarak Doğalgaz desteği sağlanacak. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerindeni bu senin son 3 ayı ve 2024’ün ilk 3 ayıyla birlikte Doğalgaz destek ödemeleri 6 aylık hesaplara yatırılacak.

e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak!

Vatandaşlara e-Devlet üzererinden TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım hizmet sayfası üzerinden başvuruları yapabilir.

Ödemeler PTT aracılığıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Doğalgaz yardımı şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

e-Devlet üzerinden başvuru yapmak

Doğalgaz arzı sağlayan bölgeye yaşamak

İkamet adresinde ön ödemeli veya faturalı sayaca abone olmak

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından hak sahibi olmak

şartları sağlayan kişilere ödemeler PTT aracılığıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

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berkay
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