BİM dev yılbaşı indirimlerini duyurdu! BİM Aktüel 26 Aralık’ta sabah sıra olabilir

Her hafta birbirinden indirimli ürünlerini duyuran BİM, 26 aralık Aktüel ürün kataloğu yayınladı. BİM dev indirime giriyor. BİM marketlerde 26 Aralık itibariyle dev indirim duyurusu geldi. 26 Aralık BİM Aktüel indirimli ürünleri neler? BİM’de bu hafta neler var?
En büyük market markası BİM, yılbaşı öncesi dev indirime giriyor. BİM market yeni aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Bim marketlerde içecekten, yiyeğece, kahvaltılıktan tavuğa kadar dev indirim var. Yılbaşı alışverişi öncesi sınırlı stoklarda gelecek BİM aktüel ürünleri için vatandaşlara sabah saatlerinde gelin uyarısı yapıldı. Ürünler stoklarla sınırlı olduğu için kalmayabilir.
26 Aralık BİM Aktüel ürün katoloğu!
Binvezir Tam Yağlı Yoğurt 1500 gr 42,50 TL
Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 119 TL
Eker Süzme Yoğurt 500 gr 39,50 TL
Valonia Red Velvet Pasta 550 gr 84,50 TL
Donut 2’li 37,50 TL
Lovemade Makaron 9×12 gr 62,50 TL
Peysan Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 450 gr 109 TL
Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 Litre 44,50 TL
Dost Salep 1 Litre 29,90 TL
Dost Bademli İçecek 39,50 TL
Sek İthal Edam Peyniri 150 gr 99 TL
Sek İthal Gouda Peyniri 150 gr 99 TL
Pınar Elit Siyah Zeytin 1 Kg 99,90 TL
Mezzet Meze Çeşitleri 200 gr 21,50 TL
Liviano Humus 150 gr 18,50 TL
Akdo Sade Dondurma 680 ml 59,50 TL
Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 270 gr 32,50 TL
Şitoğlu Tahin 760 gr 92,50 TL
Şitoğlu Kış Pekmezi 1 Kg 72,50 TL
Delimatoes Marineli Kuru Domates 100 gr 24,75 TL
Tat Garnitür 550 gr 27,50 TL
Anavarza Süzme Çiçek Balı 220 gr 39,75 TL
Tada Sardalya Konservesi Çeşitleri 125 gr 29,75 TL
Natürsan Pul Biber 500 gr 79,50 TL
Seres Sos Çeşitleri 29,90 TL
Danette Çikolatalı Puding 8×100 gr 59,75 TL
Superfresh Mantı 1 Kg 74,50 TL
Superfresh Patates 1 Kg 65 TL
BİM, marketleri 26 Aralık salı günü itibariyle dev indirimleri kapış kapış gidecek gibi görünüyor. BİM salı günü sonrası cuma günü de indirimli ürünler yayınlaması bekleniyor.
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