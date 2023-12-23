Bakanlık vatandaşa müjdeyi verdi! Kişi başı 2.146 TL verilecek

Bakanlıktan vatandaşlara müjdeli haber. Kişi başı 2.146 TL ödeme yapılacak. Çalışma bakanlığı son dakika müjdesini verdi. Bakanlıktan vatandaşlara 2.146 TL ödeme veriliyor.
Çalışma Bakanlığı duyurdu!
Vatandaşlara devlet tarafından tam 2.146 TL destek ödemesi. Türkiye’de emeklilik sisteminde değişikliğe gidiyor. Emeklilik sisteminde yapılacak yeni düzenleme ile vatandaşlara destek verilecek.
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından prim desteği!
Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanı Vedat Işıkhan, son dakika yaptığı açıklamayla yeni prim şartı, indirim ve prim desteği konusunda açıklama yaptı. Vedat Işıkhan, ” “Emeklilik sisteminde bazı düzenlemeler yapacağız. Bağkur sigortası olan vatandaşlarımızın emeklilik prim şartında 1800 gün indirim uygulayacağız. Bir de ev hanımlarına emekli olabilmeleri için isteğe bağlı sigorta primlerinde destek vereceğiz. Bu destek aylık prim ödemelerinin üçte biri olacak.” dedi.
İsteğe bağlı sigortalık geliyor!
Özellikle aylardır ev hanımlarının beklediği isteğe bağlı sigortalalık gerçek oluyor. Yasal mevzuata göre bir kişinin emekli olması için prim ödemesi gerekiyordu. Ancak ev hanımları işveren olmayacapı için isteğe bağlı sigorta primi ile emekli olma imkanı verilecek. Aylık prim ödemesi yapılarak ev hanımları bağkur sigortası üzerinden emeklilik şartlarına tabi olacak.
İsteğe bağlı sigorta primi belli oldu!
Bağkur’dan isteğe bağlı sigorta için brüt asgari ücretin %32’sini ödemek gerekiyor. 4.292 TL olarak uygulanan isteğe bağlı sigorta, 2024 yılında zamlanacak. Bundan sonra yeni ödeme yüzde 50 olmak bekleniyor ve 6.438 TL çıkması bekleniyor.
Devletten prim desteği!
Çalışma Baknalığı bugün duyurduğu ödeme de Ev hanımları emekli olmak için isteğe bağlı sigorta primi ödemesi yapacak vatandaşlara 3/1 şeklinde devlet tarafından karşılanacağı duyurdu. 6.438 TL olan prim tutarının 2.146 TL’sini devlet ödeyecek. Şu an devlet 1.430 TL ödüyor.
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