Rekor promosyon müjdesi! 20.500 TL promosyon verilecek

Maaşlara promosyon ödemeleri artıyor. Yeni yılla birlikte sadece emekliler değil, tüm çalışanlar promosyon ödemesi alabiliyor. Emeklilerle başlayan, ancak geçim sıkıntısı nedeniyle memurlara ve çalışanlara da ödenen emekli promosyonu 2024 yılında bambaşka bir seviye olacak.

Maaş promosyonları artıyor!

Türkiye’de milyonlarca vatandaş maaşlara gelecek zamlara kitlenmiş durumda. Asgari Ücretli, memur ve çalışanların maaşlara geleceği zam merakla beklenirken, promosyon ödemeleri de rekor seviyeye çıkıyor.

Sadece emekli promosyonları değil, çalışanların da maaş promosyonları gün geçtikte artıyor. Belediyeler, sendikalar, devlet kurumları ve işyerleri promosyon anlaşması yaparak çalışanları sevindiriyor. Aralık ayının sonlarına doğru, yeni bir maaş promosyonu duyurusu vatandaşları mutlu etti.

Rekor promosyon verilecek!

Maaş promosyonlarıyla bankalar arasında anlaşma yapılarak, çalışanlara jest yapmak isteyen iş verenler hemen hemen hergün bankalarla görüşme gerçekleştiriyor. Bornova belediye başkanı emekçilere ekonomik destek sağlamak için çalışanlarına 20.5000 TL’lik promosyon anlaşması sağladığını açıkladı. Belediye başkanı Dr. Mustafa İduğ, “”Ekonomi öyle bir noktaya geldi ki, satın alma gücünün giderek düştüğü bir ülkedeyiz. Özellikle son 2 yıldır 100 TL aldığımızı 10000 TL alamıyoruz. Her gün rakamları takip ettik, 20.500 TL anlaşma imzaladık” diyerek çalışanları sevince boğdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Genel İş sendikası 7 no’lu şube başkanı Özgür Genç, “Yaptığı gayret için başkana teşekkür eder Genç ve arkadaşları İzmir’de en yüksek maaş alan ilçe belediyesi oldu ve hep beraber başkana sahip çıkalım” açıklaması yaptı.

2024 yılında rekor kıracak!

2024 yılında Belediyelerin ve emeklilerin maaş promosyonu savaşı bambaşka olacak. Emekli promosyonlarının en az 10.500 TL ile 22.000 TL arasında değişmesi beklenirken, belediye çalışanları ve iş yeri sahiplerinin sürekli olarak bankalarla iş birliğinde olarak promosyon ödemesi yapması bekleniyor. Özellikle belediyelerin yaptığı anlaşmalar, sigortalı çalışan tüm işçilerin ve iş yeri sahiplerinin bilincini artırıyor. Şu an için bünyeside 5’den fazla çalışanı olan her şirket promosyon ödemesi almak için bankalarla masaya oturabilir. Bunun bilincinde olarak çalışanlarda iş yeri sahiplerine promosyon için ısrarcı olabilir.

2024 yılı için hem emekli hem çalışanların promosyon ödemeleri maaşlara gelecek zamlarla daha da çok artacak.