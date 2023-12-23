Adana Demirspor’da Belhanda ve Ndiaye kararı gelmiş ve iki yıldızla da yolların ayrılacağı açıklanmıştı.
Türkiye için bekleme saati işareti koyan Belhanda için Galatasaray’ın devreye gireceği düşünülmüş, Belhanda dönüyor mu denilmişti. Ancak Belhanda için büyük bir sürpriz var! Younes Belhanda Trabzonspor’a doğru!
Belhanda Trabzonspor’a doğru!
Trabzonspor gündemine Belhanda’yı aldı. 33 yaşındaki Faslı on numara için Abdullah Avcı istiyorum raporu verdiği öğrenildi.
Galatasaray ve Adana DEmirspor formalarıyla Türk futbolunu çok iyi bilen Belhanda, karıyerinde 540 maça çıktı, 90 gol atıp 84 asist yaptı.
Belhanda’nın yaşı 33 ve 1.5 yıl daha Türkiye’de futbol oynamak istiyor. Belhanda için Galatasaray’ın devreye girmediği ancak Ndiaye için girdiği gelen bilgiler arasında.
Trabzon Belhanda’yı renklerine bağlayarak hem 10 hem 8 numara pozisyonunda oyuncu aramak istemiyor ve iki mevkide de nerede problem varsa Belhanda orada forma giyeceği öğrenildi.
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