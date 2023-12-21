Fred’in cezası belli oldu! Son dakika 3-7 maç yok!

Son dakika Fenerbahçe’de Fred depremi. Fred son dakika PDFK’ya sevkedildi. Son oynanan Kayserispor Fenerbahçe maçında kırmızı kart görererek, direkt kırmızı kart en az 2 maç sahalardan kalacak Fred’e kötü haber! Fred 3-7 maç yok!
Son dakika Fred PDFK sevkedildi!
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Fred’e ve Fenerbahçe’ye kötü haber. FRED, 41. maddeden PFDK’ya sevk edildi. 41. made’de yer alan, kişilik haklarına saldırı, tehdit ve hakaret suçlarındna PFDK’ya sevkedilen Fred’in cezası belli oldu.
Fred 3-7 maç yok!
Hem Galatasaray derbisi, hem Süper kupa finalinde forma giymemesi beklenen Fred’e kötü haber. Fred en az 3 maç, en fazla 7 maç forma giyemeyecek. 41. maddeden PFDK sevk edilen Fred’in en az 3 maç sahalarda olmaması 2 maçı birden kaçıracak ve 2 derbide Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin yapacağı savunmayı kabul etmezse 41. maddeden PFDK’ya sevk edilen Fred’in 3 ila 7 maç arası ceza alması bekleniyor.
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