Edin Dzeko’dan MR sonucu kötü haber geldi! Galatasaray maçına bile yetişmeyebilir

Son dakika dün sakatlığı nedeniyle MR alınan Edin Dzeko’nun sakatlığı belli oldu. Edin Dzeko için Galatasaray maçına bile yetişmeyebilir açıklaması geldi!

Edin Dzeko sağlık raporu açıklandı!

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Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko’nun sağlık raporu açıklandı. Sakatlığı nedeniyle MR alınan Edin Dzeko’nun sağlık problemi açıklandı!

Edin Dzeko MR sonucu çıktı!

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Edin Dzeko’nun MR sonucu belli oldu. Edin Dzeko uyluk arka adalesinde kas yaralanması saptandı. Doktorlar Edin Dzeko için Galatasaray derbisinde oynamasını zor geliyor.

Kayserispor maçında yok ancak Galatasaray maçı!

Doktorlar tedaviye hemen başladığı Edin Dzeko, Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Edin dzeko için gözler Fenerbahçe Galatasaray maçına çevrildi.

Doktorlar zor diyor Edin Dzeko oynamak istiyor!

Fenerbahçe sağlık doktorları MR sonucu sonrası oyuncuya tedaviye başladı. Kayserispor maçında oynayamyacak olan Edin Dzeko, Galatasaray derbisine yetişmesi zor görünüyor. Ancak Edin dzeko’nun doktorlara “Galatasaray maçında oynamak istiyorum, ne yapın edin beni derbiye yetiştirin, gerekirse iğne ile oynarım” dediği öğrenildi.