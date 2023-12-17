TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etti! Son dakika yeni TFF Başkanı için iki isim

Son dakika TFF başkanı Mehmet Büyükekşi istifa ettirildi. TFF başkanı olan Mehmet büyükekşi görevden alındığı öğrenildi!

Son dakika Mehmet Büyükekşi istifa etti!

Hakem Halil Umut Meler ile Ankaragücü başkanı Faruk Koca arasında yaşananlar sonrası Mehmet Büyükekşi’yi 16 kulübün istemediği açıklanmıştı. Son dakika olarak gelen bilgilerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifa ettiği duyuruldu!

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Hakan Gündoğar duyurdu!

Hakan Gündoğar sosyal medya adresinden “TFF Başkanı gitti, hayırlı olsun” açıklaması yaptı. Hemen ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için neler yaşandığı açıklandı.

Görevden alındı!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi 16 kulüp başkanı istemediği ve istifa etmesi gerektiği Ali Koç tarafından duyurulmuştu. Yapılan görüşmelerde TFF başkanı Büyükekşi’ye istifa haricinde bir olanak tanınmadı. TFF Başkanı MEhmet büyükekli aslında görevden alınacağı tebliğ edildi, ancak ortak karar olarak Büyükekşi istifa ederek görevi bırakacak.

YENİ TFF Başkanı kim olacak?

Yeni TFF başkanı için futbolun içinden bir isim olsun artık söylentileri abluka çıktı. Fatih Terim ve Mustafa Denizli’nin ismi öne çıksa da Türkiye’de Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir ve Mehmet Büyükekşi gibi isimler siyasetten gelerek Yeni TFF başkanı oluyor. Bu sebeple Fatih Terim ve Mustafa Denizli’nin ismi geçmesiyle kalacak gibi duruyor.

Sercan Hamzaoğlu’ndan Büyükekşi istifa açıklaması!

Mehmet Büyükekşi istifa haberleri sonrası Sercan Hamzaoğlu son dakika açıklamalarda bulundu. “TFF cephesiyle şimdi konuştum; Başkan Mehmet Büyükekşi’nin istifa edeceği haberlerinin doğru olmadığını ve böyle bir düşüncesinin bulunmadığını söylediler.” diye Büyükekşi’nin istifa etmediğini iddia etti.

Yağız Sabuncuoğlu istifa haberlerine açıklama yaptı!

TFF başkanı Büyükekşi istifa haberlerine bir açıklama da Yağız Sabuncuoğlu’ndan geldi. Yağız , “Mehmet Büyükeşi’nin istifa ettiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor.” açıklamasında bulundu.

Candaş Tolga Işık’tan Mehmet Büyükekşi istifa açıklamaları!

Candaş Tolga Işık X adresinden yaptığı açıklamada, “Az önce TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yle konuştum, görevden alındığı yönündeki iddiaları sordum, “TFF seçimle gelinip seçimle gidilen özerk bir kurum. Görevden alma-verme gibi bir olay yok. Görevimin başındayım. İnsanları anlamıyorum niye böyle yapıyolar? Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor” dedi.