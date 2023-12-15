Son dakika hakemler maça çıkma kararı aldı. Peki şimdi ne olacak? Süper Lig maçlarını Türk hakemleri yönetecek.
Son dakika toplantı sona erdi! Hakemler maça çıkıyor!
Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca’nın Halit Umut Meler’e yumruk attığı gün maçlar süresiz olarak ertelenmiş, TFF başkanı Büyükekşi, liglerin 19,20,21 Aralık tarihinde başlayacağını açıklanmıştı. Bugün hakemlerle TFF başkanı arasında Riva’da yapılan toplantı sona erdi! Hakemler maça çıkma kararı aldı!
Hakemler maça çıkma kararı aldı!
TFF başkanı Mehmet Büyükekşi ile biraraya gelen hakemler saat sonrası toplantı sona erdi. Hafta içi maçlarına hakemler çıkma kararı aldı. Gün içerisinde yazılı olarak bir açıklama yapacak hakemler hafta içi maçlara çıkacak.
Riva’da yapılması beklenen kampta iptal edildi ve hakemler evlerine gitti. Hakemler Süper Lig’e dönüyor.
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