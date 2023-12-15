Antonio Conte cevabını verdi! Beşiktaş’ta rota yeniden Sergen Yalçın geliş tarihi

Türkiye’ye ilk defa Rıza Çalımbay’ın takımdan ayrılacağı haberini kadikoygazetesi’nde öğrenmişti. Beşiktaş’ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Beşiktaş’ta devre arasında hoca değişikliği kararı Rıza Çalımbay’a da söylendi. Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak ortaya çıktı!

Beşiktaş teknik direktör arıyor!

Beşiktaş yabancı teknik direktör arıyor. Antonio Conte, Julen Lopetegui, Lucien Favre, Graham Potter, Bruno Genesio gibi isimlerle Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Beşiktaş’ta gece yarısı bir sürpriz daha yaşandı!

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Beşiktaş’ta transfer bilmecesi sona eriyor!

Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile devre arasında yolları ayırıyor. Devre arasında takımın başına yabancı bir teknik direktör getirilmesi planlanıyordu. Genesio, Favre, Lopetegui ve Potter sonrası Antonio Conte ismi öne çıkmıştı.

Antonio Conte Beşiktaş’ı reddetti!

Beşiktaş ve Antonio Conte ilk temasını gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde istediği maaş ve transfer bütçesi yüksek bulundu. Beşiktaş yönetimi yeni kararını verdi!

Conte olmuyorsa Sergen!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil büyük yabancı isimler haricinde bir etki alamadı. Torrent, Pereira ve Cocu gibi isimler Türkiye’de başarılı olamadı. Beşiktaş yönetimi Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar’ın ortak aklıyla bir karar aldı. Conte olmuyorsa Sergen yalçın olmalı!

Sergen Yalçın çok yakın!

Beşiktaş yönetimi net karar olarak Conte olmayacaksa ocak ayında takımın başına Sergen Yalçın geçsin, macera aramaya gerek yok kararında birleştiler. Conte ile belki bir görüşme ya yapılır ya yapılmaz ancak Beşiktaş’ta Conte takımın başına geçmezse Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen yalçın olacak!

Sergen hoca Ocak’ta takımın başında!

Takımın başında bir teknik direktör varken görüşmem açıklamasını yakın medyacı arkadaşlarına yapan Sergen Yalçın, bir yandan da hazırlanıyor. Beşiktaş’ta ocak ayında takımın başına geçerek istediği 3,4 transferle Sergen Yalçın takımı toplayacağını ifade ettiği öğrenildi. Sergen Yalçın Rıza Çalımbay ile yollar ayrılır ayrılmaz Conte olmazsa takımın başına geçiyor.