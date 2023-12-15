Seçil Erzan dosyasında Fatih Terim’e teknik inceleme başlatıldı

Son dakika Fatih Terim’e teknik inceleme! Seçil Erzan dosyasında ismi geçen Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim’e teknik inceleme başlatıldı!

Son dakika Fatih Terim’in banka dökümlerine inceleme!

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Son dakika adı Seçil Erzan Fonu ve fon skandalı olarak geçen olayda yeni gelişme.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Terim’in banka hesabından “gizli fon” için para kullanıp kullanılmadığını, bu fona para yatırıp yatırmadığının belirlenmesi için teknik inceleme başlattı.

Seçil Erzan’ın listesi ortaya çıkmıştı!

Seçil Erzan’ın el yazısıyla yazdığı listede 35 isim görülüyor. Ödeme yapılanlar ve yapılmayanlar isim listede Fatih Terim, eşi Fulya Terim ismi geçiyor. Ancak isimlerinin karşılığına soru işareti bulunuyor.

Diğer isimlerin ise Emre Belözoğlu, Arda Turan, Muslera, Ayhan Akmak, Süleyman Aslan, Semih Kaya ve Fırat Özdemir gibi isimlerin meblağları yazıldığı görülüyor.