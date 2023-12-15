Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona eriyor!

Beşiktaş’ın çiçeği burnunda başkanı Hasan Arat yeni teknik direktör arayışına geçti. Sezona Rıza Çalımbay ile devam etmeyi düşünmeyen Hasan Arat ve yönetimi teknik direktör adayları ile görüşmelere başladı. Peki, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü ne zaman göreve gelecek? Beşiktaş’ta devre arasında teknik direktör değişikliği olacak mı? İşte detaylar…

Süper Lig’de sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş’ta hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş’in ayrılığının ardından teknik sorumlu görevine Burak Yılmaz getirilmişti. Hem Süper Lig’de hem de UEFA Konferans Ligi’nde başarısız sonuçlar alınmasının ardından Teknik Direktörlük koltuğu Rıza Çalımbay’a teslim edildi. Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin transfer politikaları ise eleştirilerin merkezinde yer aldı. Seçim kararının ardından Genel Kurul’a giden siyah beyazlı camia yeni başkanını seçti. Başkanlık koltuğuna Hasan Arat’ın geçmesi ile birlikte yeni bir döneme giren Beşiktaş’ta ana hedef Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılmak olarak belirlenmişti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın kaderinin de belirlendiği derbiden siyah beyazlı ekip mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe derbisinin ardından radikal kararlar alan Beşiktaş yönetimi 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

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Başkan Hasan Arat’tan Radikal Karar

Beşiktaş’ta sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini Rıza Çalımbay’ın yürütmesi bekleniyordu. Siyah beyazlı camianın evladı olarak görülen Rıza Çalımbay’ın performansı ise yönetimin radikal kararlar almasına neden oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin sonucu tecrübeli teknik adam ile yolların erken ayrılması kararının ortaya çıkmasını sağladı. Futbol şubesinden sorumlu Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba harekete geçerek yeni teknik direktör arayışına girdi. Beşiktaş Kulübü’nün Başkanı Hasan Arat’ın yabancı bir teknik direktörle çalışmak istediğini yönetim kurulu üyeleriyle paylaştı. Süper Lig’de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte yeni teknik direktörün göreve getirilmesi bekleniyor. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba tarafından teknik direktör adayları belirlendi ve görüşmeler başladı. Rıza Çalımbay’ın sezon sonuna kadar takımın başında kalma ihtimali de ortadan kalktı.

Beşiktaş’ta Yepyeni Bir Dönem Açılacak

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetimi yeni teknik direktörün bir an önce göreve başlamasını istiyor. Bu sezonu ‘’kayıp’’ olarak değerlendiren Başkan Hasan Arat, asıl hazırlığını gelecek sezon için yapacak. Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü bu sezonun geri kalan kısmında takımı ve camiayı yakından tanıyacak. Siyah beyazlı ekipteki eksik noktaları tespit ederek transfer çalışmalarına erken başlanmasında etkili olacak. Zaman kaybetmek istemeyen Başkan Hasan Arat’ın konuyla ilgili olarak Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile görüştüğü öğrenildi. Tecrübeli hocaya, yeni teknik direktör arayışı içerisinde bulundukları açıklandı. Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünün kim olacağı sorusunun yanıtı ise henüz netlik kazanmadı.