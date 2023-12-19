5000 TL emekli ikramiyesi alamayanlara müjde! Ödeme tarihi yasalaştı

Çalışan emekliye ikramiye ödemeleri halen yatmadı. Emeklilere 5000 TL ne zaman açıklandı belli oldu. Çalışan emeklilere 5000 TL tarihi ilk defa duyuruldu. İşte 5000 TL ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih.
Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye tarihi verildi!
Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesine ilişkin düzenlemeiçeren kanun teklifi geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel kurulu, bütçe görüşmelerini 25 Aralık tarihine kadar sürdürecek. Hemen ardından çalışmalara ara verilmeyecek. Çalışan emekliye 5 bin TL yasalaşma tarihi belli oldu.
AKP Duyurdu!
Ak parti kaynaklarından gnel bilgiye göre 2024 yılı Merkez yönetim bütçe kanun teklifi, kesin hesap kanun teklifi yasalaşınca ara vermeden emekli ikramiyelerini görüşmeye başlayacak.
29 Aralık cuma gününe kadar hesapta!
Bütçe maratonu 25 Aralık tarihinde tamamlanacak. Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 86 madde ile TBMM’deydi. 43 maddesi kabul edilen kanun teklifi, kalan 43 maddeninde görüşülmesiyle 29 Aralık tarihine kadar onaylanacak.
Yılbaşı öncesi hesaplarda!
26 Aralık – 29 Aralık tarihlerinde Emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi yasalaşacak. Çalışan emeklilere 29 Aralık cuma gününe kadar 5000 TL ödemeleri yatırılacak. Yeni yıldan önce yasalaşacak Emekli ikramiyeleri 29 Aralıkta hesaplara yatacak.
İlgili Haberler
Mart ayında fiyatlar yükseldi. Şubat ayındaki kampanyalar mumla aranmaya başlandı. Ancak Renault’dan sevindiren haber geldi. Herkes fiyatları yükseltirken Renault yeni elektrikli Clio modelinde fiyatları düşürdü Şubat ayında başlayan otomobil çılgınlığının Mart ayında da devam etmesi bekleniyordu. Ancak markalar yeni aya yeni zamlarla birlikte girdi. Haliyle otomobil almak yine hayal oldu. Böyle düşünenler için en çok […]
Şubat ayında otomobil satışları yüzde 40 oranında arttı. Geçtiğimiz ay otomotiv şirketlerinin başlattığı kampanyaları kaçıranlar gözünü Mart ayına dikti. Hem kampanyalar hem de Mart ayındaki en ucuz otomobil modelleri belli oldu. İşte KİA’dan Hyundai’e, Volkswagen’den Togg’a kadar en ucuz otomobil listesi haberimizde… Devletin otomobil piyasasına yaptığı sıkılaştırma politikalarından sonra satışlar patladı. Firmalar fiyatları düşürdü. Bahçeşehir […]
Emekli maaşları değişti! Emekli maaş hesaplarında son dakika değişiklik. Ne kadar emekli maaşı alırım? E-devlet üzerinden emekli maaşları son dakika değişikliğe gidildi. Emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı hesapları nasıl değişti. Ne kadar emekli maaşı alırım, ne kadar emekli maaşı alıyorum sorusu artık e-devlet üzerinden yapılıyor. Sigorta girişi olanların bu sistem üzerinden […]
Ziraat Bankası hesabınıza her ay ödenen devlet yardım parası yattı mı kontrol edebilirsiniz. Eğer bu destek parasını almıyorsanız başvuru nasıl yapılır yazımızda yer veriyoruz. Devlet destekleri hız kesmeden devam ediyor. Ziraat Bankası aracılığıyla yapılan ödemeye ilişkin nasıl başvuru yapabileceğiniz ve ödeme hesabınıza yatmış mı sorgulayabileceğinize dair bilgi vereceğiz. Evde bakım maaşı, yaşlı, engelli veya bakıma […]