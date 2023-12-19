5000 TL emekli ikramiyesi alamayanlara müjde! Ödeme tarihi yasalaştı

Çalışan emekliye ikramiye ödemeleri halen yatmadı. Emeklilere 5000 TL ne zaman açıklandı belli oldu. Çalışan emeklilere 5000 TL tarihi ilk defa duyuruldu. İşte 5000 TL ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih.

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye tarihi verildi!

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesine ilişkin düzenlemeiçeren kanun teklifi geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel kurulu, bütçe görüşmelerini 25 Aralık tarihine kadar sürdürecek. Hemen ardından çalışmalara ara verilmeyecek. Çalışan emekliye 5 bin TL yasalaşma tarihi belli oldu.

AKP Duyurdu!

Ak parti kaynaklarından gnel bilgiye göre 2024 yılı Merkez yönetim bütçe kanun teklifi, kesin hesap kanun teklifi yasalaşınca ara vermeden emekli ikramiyelerini görüşmeye başlayacak.

29 Aralık cuma gününe kadar hesapta!

Bütçe maratonu 25 Aralık tarihinde tamamlanacak. Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 86 madde ile TBMM’deydi. 43 maddesi kabul edilen kanun teklifi, kalan 43 maddeninde görüşülmesiyle 29 Aralık tarihine kadar onaylanacak.

Yılbaşı öncesi hesaplarda!

26 Aralık – 29 Aralık tarihlerinde Emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi yasalaşacak. Çalışan emeklilere 29 Aralık cuma gününe kadar 5000 TL ödemeleri yatırılacak. Yeni yıldan önce yasalaşacak Emekli ikramiyeleri 29 Aralıkta hesaplara yatacak.