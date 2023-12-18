Emekli maaşında Cumhurbaşkanı intibak jesti! 2024 Ocak memur ve emekli maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı

Milyonlarca emekl ive memurun merakla beklediği 2024 zammı belli oldu. Ocak 2024 Emekli maaşı ne kadar artacak, Cumhurbaşkanlığı jestiyle birlikte netleşiyor.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni zamlı maaşlar belli oluyor. Son üçlü formül ile emekli maaşları ne kadar olacak belli oldu.

Türkiye’nin gözü maaşlara gelecek zamlarda. Asgari Ücret 2. görüşmesi yapılması ardından maaş 3. toplantıda belli olacak. Memur ve emeklinin zam oranı ise belli oluyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz memur ve memur emeklisine yüzde 50 zam açıklaması sonrası ilk defa kuruşu kuruşuna zam hesaplandı.

Emeklilere ocak zammı ne kadar?

Cevdet Yılmaz’ın yaptığı yüzde 50 civarında memur ve memur emeklisi zammı sözleri sonrası emeklilerin alacağı zam hesaplandı.

MEMUR EMEKLİSİ ZAMLARI 2024!

En düşük emekli maaşı netleşiyor!

2023 yılında 2 kez zamlanan en düşük emekli maaşı, 2024 yılında zamlanıyor. 7500 TL olan en düşük emekli maaşı Hazine desteğiyle 6000 TL’den 7500’e tamamlanıyor. 2024 yılında ise en düşük emekli maaşı 10 bin TL ile 11500 TL arasında olacağı kesinleşti. Emeklilerin gözü ise intibak zammında. Cumhurbaşkanı emekliler için son sözü söylerek 2000 sonrası emekli maaşı için intibak müjdesi vermesi bekleniyor.

Memur maaşları ne kadar olacak?

Asgari Ücret ne olacak?

2. görüşme tamamlanan Asgari Ücret, 3. görüşmede netleşecek. Asgari Ücret ise 15 bin TL ile 17 bin TL arasında zamma kesin gözüyle bakılıyor.