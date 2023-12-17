Halkbank başvuru yapanlara 2000 TL verecek! Son gün 31 Aralık

Halkbank, başvuru yapan vatandaşlara 2000 TL verecek. Halkbank tarafından yayımlanan son kampanyaya göre SMSle 2000 TL verileceğini açıkladı.
Aralık ayının bitmesine az bir süre kala Halkbank tarafından yayımlanan son kampanyaya göre vatandaşlara 2000 TL hediye edileceği duyuruldu.
Halkbank 2000 TL VERİYOR!
Halkbank 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapan vatandaşlara 2000 TL’ye kadar hediye vereceğni duyurdu. Halkbank, belli tutarda harcama yapan vatandaşlara, hediye lira veriyor.
Halkbank parafpara olarak,
5.000 TL’ye 400 TL
1.0000 TL’ye 1.000 TL
15.000 TL’ye 1.500 TL
20.000 TL’ye 2.000 TL
şeklinde parafpara vereceğini açıkladı.
Halkbank 2000 TL kampanyası detayları açıklandı!
Halkbank, verilen söze uyulması durumunda 12 ekstre dönemi boyunca her ekstre döneminde verilen harcama sözü kadar alışveriş yapılması durumunda kayıt yapılan karta ödeme yapacak.
Harcanan paranın tek seferde olma şartı var.
Kampanyaya SMS atanlar katılabilecek. Paraf Mobil’den katılım sağlanamayacak.
Ücretsiz olarak Turkcell, Vodafone ve Türk telekomdan SMS gönderilmesi gerekiyor.
Kartınızın gecikmeye girmemesi gerekmektedir.
Halkbank 2000 TL başvuruları nasıl yapılır?
Halkbank verilecek para sözünü yazarak TC Kimlik numaranızla 3404’e SMS atan kişileri kampanyadan yararlandıracak. Örneğin, “5000 TC Kimlik no” yazıp 3404 yada “20000 TC Kimlik no” 3404’e SMS atmanız yeterli.
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