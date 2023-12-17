Aile Destek paketi tüm vatandaşlara 5000 TL yardım! Başvuru ekranı açıldı

Milyonlarca vatandaşa 5000 TL yardım. Aile Destek paketiyle tüm vatandaşlara 5000 TL ödeme ekranı açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile destek paketi kapsamında her ay ihtiyaç sahibi ailelere ödeme yapıyor. Aralık ayı için 5000 TL ödeme başvuru ekranı açıldı. Düşük gelirli vatandaşlara öncelik sağlanacak 5000 TL ödemeden hemen faydalanın.

Aile Destek Programı kapsamında yeni proje vatandaşlara umut ışığı oldu. Düşük gelirli ailelere verilecek 5000 TL aile yardımı ayrıntıları belli oldu.

Devlet tarafından sosyal yardım ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni destek projesi vatandaşlara umut oldu. Aralık ayında, dar gelrili ailelere yönelik 5000 TL ek ödeme verilecek.

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Asgari Ücrette olurken, yeni yıl öncesi son sosyal destek projeleri hayata geçiriliyor. Hane gelirine göre 5000 TL destek ödemesi için başvuru ekranı açıldı.

5000 TL yardım desteği!

Aile Destek programı kapsamında, kira yardımı, fatura destek ödemesi, çocuk başına yardım parası, eğitim parası gibi ödemeleri alabilirsiniz. E-devlet üzerinden yapılacak başvurularla 5000 TL ek yardım parası alabilirsiniz.

Bu kişiler başvurmasın!

Bakanlıktan hanesinde memur, kamu işçisi, muhtar yada noter gibi çalışan yada yurt içi yurtdışında çalışan kişilerin başvuru yapmamaları istendi. Gerçekten dar gelirli ailelerin başvuru yapması istendi.

Aile Destek programı ödemeleri ne kadar?

Aile DEstek ödemeleri 1250 TL ile 850 TL arasında yapılmaktadır. Ayrıca kiraya gücü yetmeyen vatandaşlar için 3500 TL ödeme verilmektedir. Ayrıca soğuk havalarda 438 TL yakın doğalgaz ödemesi alabilirsiniz. Toplamda bakanlıklardan vatandaşlara Aralık ayında 5000 TL yakın bir para ödenecek.