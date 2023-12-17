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Gümüşhane’de korkutan deprem! Kaç şiddetindeydi? Erzincan Trabzon hissetti

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Son dakika Gümüşhane’de gece yarısı korkutan deprem! Gümüşhane’de deprem meydana geldi

18 Aralık 2023 Gümüşhane’de deprem oldu!

Son dakika Gümüşhane’de korkutan deprem. Erzincna ve Trabzon’dan da hissedilen depremin şiddeti belli oldu!

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Gümüşhane’de 4.3 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son dakika Gümüşhane depremi şiddetini açıkladı. Gümüşhane’de 4.3 şiddetinde deprem maydana geldi. Deprem Erzincan ve Trabzondan da hissedildi.

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berkay
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