Son dakika İstanbul’da deprem 18 Aralık son depremler nerede oldu

Son dakika İstanbul’da deprem. İstanbul’da gece yarısı korkutan deprem meydana geldi. İstanbul depremi şiddeti kaç? İstanbul depremi merkez üssü neresi? İstanbul’da deprem nerede oldu?
Kandilli Rasathanesi depremi açıkladı!
Son dakika İstanbul’da hissedilen bir deprem meydana geldi. İstanbul’da deprem nerede oldu? Merkez üssü neresi sorusuna Kandilli Rasathanesi AFAD cevap verdi. Depremin şiddeti kaç?
İstanbul depremi şiddeti 3.5
Son dakika İstanbul merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3.5 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi Yalavo 4.1 olarak açıkladı!
Son dakika AFAD depremi 4.1 olarak Yalova açıkladı.
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