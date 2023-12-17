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Sıfır Faizli Kredi için son gün 20 Bin TL Kredi Verilecek! Başvurular Bugün Bitiyor!

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TEB, güzel bir kredi kampanyası başlattı. Sıfır faizli kredi için elinizi çabuk tutun çünkü bugün sona eriyor.

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), yeni banka müşterileri için çok güzel bir kampanyaya imzasını attı. Bir süredir hasret kaldığımız faizsiz kredilere bir yenisi daha eklendi. Ancak bugün sona erecek kampanya ile ilgili hızlıca bilgi verelim ve detayları aktaralım. Kredi kampanyasını değerlendirmek istiyorsanız ne yapmanız gerektiğinden de söz edelim. TEB’in sağladığı bu son fırsatla beraber kredide faiz yükü olmadan rahatlıkla geri ödeme yapabileceksiniz. 36 aya kadar vade seçenekleri ile bu kampanya çok tercih edildi. Kampanya ile ilgili tüm detaylar aşağıda…

Faizsiz Kredi Detayları

Kampanya Özellikleri:

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  • 20.000 TL’ye kadar kredi için, 6 ay vade ile %0’dan başlayan faiz oranları sunuluyor.
  • 4 – 17 Aralık 2023 tarihleri arasında, sigortalı ve Findeks notu 1879 ve üzeri olan yeni müşteriler için geçerli. Başvurular, TEB İnternet Şubesi veya Cepteteb Mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

Faiz ve Tahsis Ücretleri:

  • Faiz oranları, müşterinin kredi notuna göre değişebilir.
  • Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5’i kadar ve %15 BSMV’yi içerir.
  • TEB, kredi onayı, kefil ve ek belge talebi, faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
  • Kredi onaylanan müşteriler, kampanya süresince aynı faiz oranlarından yararlanabilir.

Ödeme Planı Örnekleri: Sigortalı (KKB 1.879 ve Üzeri):

  • Kredi Miktarı: 20.000 TL
  • Vade: 6 ay
  • Faiz: %0
  • Aylık Taksit: 3.334 TL
  • Tahsis Ücreti (BSMV Dahil): 115 TL
  • Sigorta: 270,42 TL
  • Efektif Aylık Maliyet Oranı: %0,1707

Sigortasız (KKB 1.879 ve Üzeri):

  • Kredi Miktarı: 20.000 TL
  • Vade: 6 ay
  • Faiz: %2
  • Aylık Taksit: 3.644 TL
  • Tahsis Ücreti (BSMV Dahil): 115 TL
  • Sigorta: 0 TL
  • Efektif Aylık Maliyet Oranı: %2,7800

17 Aralık Son Gün!

TEB’in faizsiz kredi kampanyasında son günün 17 Aralık olduğu belirtildi. Eğer Pazar gününden sonra başvuruda bulunursanız bu kampanyadan faydalanamayabilirsiniz. Yeni duyurular yapıldığı vakit sizlere haber sitemiz üzerinden en güncel detayları aktaracağız. Şimdilik faizsiz kredi kampanyasına ilişkin farklı bir detay verilmiş değil.

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berkay
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