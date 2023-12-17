Sıfır Faizli Kredi için son gün 20 Bin TL Kredi Verilecek! Başvurular Bugün Bitiyor!

TEB, güzel bir kredi kampanyası başlattı. Sıfır faizli kredi için elinizi çabuk tutun çünkü bugün sona eriyor.
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), yeni banka müşterileri için çok güzel bir kampanyaya imzasını attı. Bir süredir hasret kaldığımız faizsiz kredilere bir yenisi daha eklendi. Ancak bugün sona erecek kampanya ile ilgili hızlıca bilgi verelim ve detayları aktaralım. Kredi kampanyasını değerlendirmek istiyorsanız ne yapmanız gerektiğinden de söz edelim. TEB’in sağladığı bu son fırsatla beraber kredide faiz yükü olmadan rahatlıkla geri ödeme yapabileceksiniz. 36 aya kadar vade seçenekleri ile bu kampanya çok tercih edildi. Kampanya ile ilgili tüm detaylar aşağıda…
Kampanya Özellikleri:
Faiz ve Tahsis Ücretleri:
Ödeme Planı Örnekleri: Sigortalı (KKB 1.879 ve Üzeri):
Sigortasız (KKB 1.879 ve Üzeri):
TEB’in faizsiz kredi kampanyasında son günün 17 Aralık olduğu belirtildi. Eğer Pazar gününden sonra başvuruda bulunursanız bu kampanyadan faydalanamayabilirsiniz. Yeni duyurular yapıldığı vakit sizlere haber sitemiz üzerinden en güncel detayları aktaracağız. Şimdilik faizsiz kredi kampanyasına ilişkin farklı bir detay verilmiş değil.
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