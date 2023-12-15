Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz son dakika Asgari Ücret, Memur ve Emekli zammını açıkladı

SON DAKİKA Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz son dakika Asgari Ücret ve emekli zammını açıkladı. Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Emekli ve Asgari Ücret zammı açıklaması Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi. Yılmaz “İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız” diyerek zam oranını açıkladı. Asgari Ücret için “Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur” açıklamasında bulundu. Son dakika Emekli zammı ve Asgari Ücret zammı açıklandı.

Cevdet Yılmaz zamları açıkladı!

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, son dakika TRT haber’de gündeme dair merak edilenleri cevapladı. Enflasyonla mücadele ile ilgili de önemli açıklamalar yapan Yılmaz, 2024 yılında enflasyon %15, 2026 yılında tek haneye düşeceğini ifade etti!

ENFLASYONU DÜŞÜRECEĞİZ!

Cevdet Yılmaz, “Türkiye reel ekonomide ve büyümede çok başarılı oldu. Reelde elde ettiğimiz başarıyı, enflasyonunu düşürerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Sıkıntımız enflasyon. O nedenle enflasyonla mücadele en önemli maddemiz olmuş durumda. Yıllık bazda enflasyonda düşüş 2024’te görülecek. 2025’te enflasyon yüzde 15, 2026’da tek haneli olacak” dedi.

SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANINI AÇIKLADI!

Memur ve emekli zam oranları milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyordu. Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacağını açıklayan Yılmaz, maaşlara %50 zam geleceğini açıkladı.

Cevdet Yılmaz, ““İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklisi için farklı bir artış olacak. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz” diyerek milyonlarca emekli ve memuru heyecanlandırdı.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, son dakika Asgari Ücret açıklaması geldi. “Geçen yıl asgari ücret %107 artmıştı. Bu yılda çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğini” söyledi.