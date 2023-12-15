16 milyon emekliye akşam saatlerinde son dakika müjdesi! 1 maaş ikramiye

4A 4B 4C SSK BAĞKUr Emekli Sandığı ve memur emeklisi milyonlarca vatandaşa akşam saatlerinde müjde geldi. Emeklilere 1 maaş ikramiye verilecek.

Başta Türkiye ve dünya olmak üzere küresel ekonomik sıkıntıda vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Özellikle emekli vatandaşları küresel sıkıntılar çok etkilide.

Milyonlarca vatandaşa asgari ücretliye, memurlara ve emeklilere zam gelse de emekliler bir türlü enflasyon ayarına çekilemedi. En düşük zam alan emekliler ek zam talepleriyle ayakta durmaya çalışıyor.

SON DAKİKA AKŞAM SAATLERİNDE EMEKLİYe 1 MAAŞ İKRAMİYE DUYURUSU!

Yapılan son dakika açıklamasına göre 16 milyon emekliye ek ödeme müjdesi geldi. Aralık ayı sonuna kadar en düşük emekli aylığı olan 7.500 TL alıyorsanız, 1 maaş ikramiye yerine geçecek ek promosyon müjdesi geldi.

Garanti Bankası son dakika açıkladı!

Garanti Bankası 1 Aralık – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Garanti BBVA mobili indirip Garanti bankalı olan emeklilere, Garanti Bankasına taşıyan kişilere 500 TL ve üzeri alışverişlerinde 2500 TL bonus verecek. 31 Ocak’a kadar harcanan 500 TL’ye 2500 TL bonus kazanacak emeklilere ödeme olan ödeme sonrası ek promosyon ödemesi de alarak 1 maaş ikramiye alabilirsiniz.

Garanti Bankası Emeklilere 7.500 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Garanti Bankasından 7.500 TL ve 2.500 TL alarak 10 bin TL ikramiyenizi alabilirsiniz.

Garanti BBVA’da 01.12.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında gelir veya aylıkları 3 yıl süre ile Bankayaya taahhüt eden tüm emekliler faydalabilir. Hemen Garanti BBVA internet sitesi, mobil şube yada internet bankacılığı üzerinden başvuru işlemlerini yaparak ikramiye ödemenizi alabilirsiniz.