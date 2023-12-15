Milyonlara yılbaşı müjdesi Faizsiz 10 20 25 bin tl destek kredisi veriliyor

Milyonlarca vatandaşa faizsiz destek kredisi. Sıfır faizli 10 bin TL, 20 bin TL ve 25 bin TL vatandaşlaraa ilaç oldu. Başvuru ekranı bugün açıldı!

Milyonlarca vatandaşa faizsiz 10 bin TL 20 bin TL ve 25 bin TL destek kredisi verilecek.

Bankalardan vatandaşlara destek kredisi. Yeni yıl öncesi son dakika vatandaşlara kampanya duyurusu. Yılbaşı destek kredisi için 3 bankadan vatandaşlara dev destek geldi. Faizsiz olarak verilecek destek kredisi hemen alabilirsiniz!

3 Bankadan müjde!

3 bankadan vatandaşlara müjde. Garanti Bankası vatadaşlara 25 bin TL, İş Bankası 20 bin TL ve Akbank 10 bin TL faziszi destek kredisi vereceğini duyurdu. Hiç faiz ödemeden bankadan vatandaşlara borç para müjdesi sevinç yarattı.

Garanti Bankası faizsiz 25.000 TL

Garanti Bankasından vatandaşlara 25000 TL faizsiz kredi. Garanti BBVA Mobil indirip “müşteri olmak istiyorum” diyen vatandaşlara Garanti BBVA faizsiz kredi verecek.

Garanti Bankası 10.000 TL varan faizsiz kredi kampanyasına, 15 bin TL faizsiz taksitli nakit avans vererek 25000 TL faiz almadan vatandaşlara ödüyor.

Garanti Bankası ödeme kolaylığı da sağlıyor. Aldığınız parayı 6 aya varan vade ile ödeyebilirsiniz.

Akbank 10.000 tL faizsiz nakit avans veriyor!

Akbank, 1 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Akbanlı olmak istiyorum diyen vatandaşlara 10.000 TL faizsiz nakit avans veriyor.

İlk kez Axess veya Wings karta başvurmaları durumunda, 26 Ocak 2024 tarihine kadar 10 bin TL faizsiz nakit avans kampanyasından faydalabilirsinzi.

Taksitli nakit avans kampanyası 31 Ocak 2024 tarihine kadar hesaplarınıza geçecek.

İş Bankası 20.000 TL Faizsiz taksitli nakit avans veriyor!

İş Bankalı olanlara 20.000 TL taksitli nakit avans veriliyor. İşcep indirerek müşteir olanlara 20.000 TL sıfır faizli nakit avans verilecek. İş Bankası kampanyası 31 Aralık tarihine kadar sürmesi bekleniyor.