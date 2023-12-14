Ziraat Bankası’ndan Yılbaşına Özel 3 Bin TL Ödeme! 31 Aralık Son Gün…

Ziraat Bankası, kamu bankaları arasında adından söz ettiriyor. Yıl sonuna özel kampanyalar düzenleyen bankadan güzel haberler geldi. Çeşitli fırsatları değerlendirerek sizler de 3000 TL ödemenizi alabilirsiniz. Aralık ayının son gününe kadar geçerli bu kampanyadan söz edelim ve ne yapmanız gerektiği hakkında bilgi verelim. Yılbaşına özel 3000 TL nasıl alınır?

TatilBudur ve Ziraat Bankası Ortak Kampanyası

TatilBudur işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanya Bank Kart sahiplerine özel olarak 3 bin Türk Lirası’na kadar para iadesi fırsatı sunuyor. Kampanyanın 1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olduğu netleşti. Bank Kart kullanıcıları kampanyaya katılabilir.

Bank Kart’ı kullanarak TatilBudur üzerinden yapacağınız tek seferlik alışverişlere göre para iadesi miktarları aşağıdaki gibidir:

15 bin Türk Lirası – 24 bin 999 Türk Lirası arasındaki alışverişe 1.000 Türk Lirası,

25 bin Türk Lirası – 34 bin 999 Türk Lirası arasındaki alışverişe 2.000 Türk Lirası,

35 bin Türk Lirası ve üzeri alışverişlere ise muazzam 3.000 Türk Lirası.

Kampanyaya Nasıl Katılırım?

Kampanyaya katılmak için Bank Kart sahipleri, Bank Kart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS yoluyla başvuruda bulunabilirler. Basit birkaç adımda kampanyaya katılım sağlayarak büyük avantajlardan yararlanabilirsiniz. Bank Kart sahiplerini kampanyaya katılmaya davet etmek için SMS ile başvuru yapmak için bankanın kayıtlı cep telefonundan “TATILBUDUR” yazıp 4757’ye SMS göndermek yeterli olacaktır. SMS başvurunuza yanıt en kısa sürede gelecektir. Kampanyanın diğer şartlarını merak ediyorsanız resmi internet sitesi üzerinden bilgi alabilirsiniz. Kamu bankası, zaman zaman bu tarz harcama üzerine nakit iade kampanyaları düzenleyerek müşterilerinin ilgisini kazanıyor. Ziraat Bankası’nın sunduğu bu özel fırsatları kaçırmamak adına hemen başvurun! Yıl sonu alışverişlerinizde hesabınıza değer katacak bu kampanya ile tatil planlarınızı daha ekonomik hale getirebilirsiniz. Detaylar