Tüm çalışanlara zam öncesi promosyon müjdesi! Maaşlara ek 1 maaş ikramiye

Emeklilerin faydalandığı ve hayat kurtaran promosyon ödemesi çalışanlara da geliyor. Tüm çalışanlar, asgari ücretliler, memurlar maaşlara gelecek zamları bekliyor. Ancak vatandaşlara güzel bir haber geldi. Maaşlara ek 1 maaş ikramiye müjdesi geldi!

Türkiye’nin gözü kulağı açıklanacak zam haberinde. Ancak zam öncesi vatandaşlara duyurulan promosyon müjdesi ilaç gibi geldi.

Emeklilere verilen promosyonlar için Milyonlarca vatandaşa da promosyon verilmesi gerçek oldu. Aralık ayının bitmesiyle yeni yıl tüm vatandaşlara ilaç gibi gelecek.

Emekliler için verilen promosyon ödemeleri memurlara da verilmeye başlanmıştı. Şimdi ise tüm çalışanlara promosyon ödemesi geliyor. Maaşlara ek 1 maaş ikramiye bankalar tarafından çalışanlara ödenecek!

Özel Sektöre, Asgari Ücretli çalışanlara promosyon ödenecek!

Son dakika Asgari ücretli ve özel sektör çalışanlarına promosyon müjdesi. Özel bir bankanın başlattığı promosyon sözleşmesi heyacan yarattı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir firmanın özel banka ile imzaladığı promosyon emsal oldu. Personellere 3 senelik sözleşme kapsamında Asgari Ücret tutarında ikramiye verileceği açıklandı.

Şirket ve özel banka arasında imzalanan sözleşmeye göre vatandaşların hesabına 14300 TL ödeme yapılacak. Özel sektörde hizmet veren tüm firmalar ile bankalar arasında 2024 yılı için promosyon sözleşmesi imzalanabilir!

Tek br şart var!

Özel bankaların promosyon ödemesi için tek bir şartı bulunuyor. İş yerinden 5 kişiden fazla çalışanı olan tüm şirketler bankalarla özel promosyon anlaşması imzalayabiliyor. Uzun süreli çalışan elemansanız yada patronsanız, bankalarla özel olarak anlaşabilirsiniz. Çalışanlara promosyon tüm işverenler tarafından alınabilir.

2024 yılında daha da aktif olması beklenen özel bankalarla promosyon ödemesini almayan şirket kalmaması bekleniyor.