Bütün emekli maaşına yüzde 100 zam! Kök maaşlara seyyanen zam!

Milyonlarca emekli maaşlara ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Maaşlardaki adaletsizliği en çok yaşayan grup emekliler için yeni bir zam formülü ortaya çıktı. Bütün emeklilere yüzde 100 zam ve kök maaşlara sayyanen zam gündeme geldi!
Emekli maaşları ne kadar olacak?
Ocak ayına az bir süre kala Emekli maaşları ne kadar olacak sorusu cevap arıyor. Maaşlardaki adaletsizliğin gündeme geldiği bu günlerde emeklilere yüzde 100 zam isteniyor. Kök maaşlara seyyanen zam yapılmasıyla birlikte yeni maaşlarla ilgili ilk açıklama geldi!
Maaşlarda adaletsizlik etkili oluyor!
Cumhurbaşkanı, Bakan ve Milletvekili maaşları 70 bin ile 150 bin TL arasında olması, emekli milletvekili 69 bin TL ve emekli ve vekillerin 142 bin TL maaş aldığı Türkiye’de maaşlarda adaletsizlik dikkat çekiyor.
Bekçi, polis ve öğretmen maaşların 27 bin ile 32 bin tl arasında değiştiği Türkiye’de en düşük memur maaşı 22.700 TL oluyor. Asgari Ücret 11.402 TL olduğu yerde en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak emeklilere veriliyor!
Emeklilere %100 zam!
En düşük emekli maaşının 10 bin TL ile 15 bin TL arasında olacağı biliniyordu. Bugün ise Ankara kulislerinden bomba bir iddia geldi. En düşük emekli maaşına %100 zam yapılarak 15 bin TL olacağı, diğer emekli maaşlarına gelen zam üzerine 10.000 TL seyyanen zam yapılması için çalışmalara başlandığı duyuruldu.
Emekli maaşı 33 bin TL olması isteniyor!
Emekli federasyonları, Emekli maaşlarıyla ilgili çalışma yapmaya devam ediyor. Şu an için ortalam bir emekli maaşını 33 bin TL olması isteniyor. Bu da maaşlara gelecek zam sonrası seyyanen verilecek paradan geçiyor. Memurlar için verilecek 8500 TL Seyyanen zam, emeklilere de verilirse emekli maaşı ortalama 33 bin TL olması için çalışma yapılacak.
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