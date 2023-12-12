Borçlulara 3 ay borç ödemesi yok! 6 bankadan borç transfer müjdesi

Borçlu vatandaşlara güzel haber. Borcu olan vatandaşlara borçları kapatabileceği bir kampanya duyuruldu. 6 banka borçlu vatandaşlara borç kapatma kredisi vereceğini duyurdu.

Özel bankalar vatandaşlara borç kredisi verecek. 6 banka borç transfer kredisiyle vatandaşların yükünü azaltacak.

İNG Bank borç transfer kredisi duyurdu! 3 ay ödeme yok

İNG Bankası %3.59 faiz oranıyla borç transfer kredisi veriyor. Kredi borçlarını İNG taşıyanlara %3.59 faiz oranıyla kredi verilecek. Eski borçlar kapanarak daha ucuz ödeme yöntemiyle borç kapatılabilecek.

İNG borç kredisi 3-36 ay vadelye çekilebilecek.

Faiz oranları %3.59 ile başlayıp değişiklik gösterebilir. İNG Bank üzerinden Hemen başvuru yaparak, alınabilecek kredi için 3 ay erteleme de mevcut. 3 ay erteleyerek borçlarınızdan 3 ay kurturabilirsiniz.

Yapı Kredi Borç transferi duyurusu!

Yapı Kredi bankası borç transfer kredisi ile kredilerini Yapı krediye’ye taşıyanlara dev indirim. Tek kredi altında rahat rahat ödeme kolaylığı olarak duyurduğu kredide, açık kredilerini kapatarak rahatça ödeme koalylığı sağlıyor.

70 TL olan kadar borçları %5.39 faiz oranıyla aylık 8,861 TL ödeme yapabilirsiniz.

Garanti Bankası Borç transferi kredisi veriyor!

Başka bankalardan çekilen kredileri rahatça ödeme kolaylığı Garanti BBVA’dan geldi. Garanti bankası 36 aya kadar borç transferi yaptıracak. Üstelik dosya masrafı alınmayacak.

Garanti bankası 36 ay vadeli olarak 100 bin TL kadar borçlara borç kredisi verecek.

Akbank borç transfer kredisi veriyor!

Kredinizi Akbank’a taşıyın, faiz oranlarıyla yararlanın kampanyası sunan Akbank, 3 aya kadar erteleme fırsatı sunuyor. Faiz oranlarını müşteri risk skoru ve limitine göre belirleyen Akbank, 50 bin TL ile 100 bin TL arası borç kredisi veriyor.

QNB Finansbank borç transfer kredisi duyurusu!

Qnb Finansbank, borçlarını birleştirin ödemelerinizi kolaylaştırın diyerek duyurduğu borç kredisi için “Tüm borçlarınızı bankamızdan kullanacağınız ihtiyaç kredisi ile kapatabilir, geri ödemelerinizi esnek ödeme koşulları ve uygun faiz oranlarıyla gerçekleştirebilirsiniz” açıklaması yaptı.

İş Bankası borç transfer kredisi duyurusu!

İş bankası borç transferi kredisi ile borç kapatma kredisi ile farklı bankalardan kredileriniz kolayca yapılandırın açıklaması yaptı. 36 ay vadeye kadar borçlarınızı İş Bankasından borç kredisi çekebilirsiniz duyurusu yapıldı.