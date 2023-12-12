Emekli maaşları kesiliyor! SGK Binlerce emekliye kötü haber!

SGK’dan emekli maaşları ile alakalı tespit ettiği vatandaşlara kötü haber var. SGK maaşları kesiliyor. Binlerce emekliye 5 yıl geri ödemeli faiziyle beraber maaşlar isteniyor.

Emekli maaşları kesiliyor!

Armağan Çağlayan’ın sosyal medyadan duyurduğu, “Bugün beş yıl önce emekli olan bir arkadaşımı SSK Genel Müdürlüğü’nden telefonla aramışlar. Söylenen şu, emeklilik işlemlerinizde bir hata yapılmış. Emekli olabilmek için 240 gün daha prim ödemeniz gerekiyor. Ve 5 yıldır aldığınız maaşı faiziyle birlikte iade etmeniz gerekiyor. Arkadaşım bir araştırıyor ki yalnız değil. Bu durumda başla insanlar da var…. Buyrun yeni bir kaos!” açıklaması sonrası binlerce kişi emekli maaşlarını kesildiğini duyuruyor.

Armağan Çağlayan’ın bu açıklamarı sonrası destekte gecikmedi. Bir kullanıcı, “Yeminle aynı şey babamın başına geldi şuan adam gününü tamalıyor ve verdikleri maaşları faiziyle istediler arkadaşınız bir çözüm bulduysa bize de ulaşır mısınız” açıklaması yazdı. Peki maaşlar neden kesiliyor? SGK maaşları neden kesiyor.

DENETİMLER ARTTI!

EYT’li vatandaşların devreye girmesiyle SGK bütçesi zorlanmaya başladı. Gelir gider dengesi bozulan SGK, finansal yapısı sürdürebilirlik açısından büyük risk taşıyor. SGK sisteminden olası bir hatalı dolayı binlerce emekelinin erken emekli edildiği tespit edilebiliyor. SGK yasal işlemleri başlatıp zararın karşılanmasını istiyor.

SORUMLULUK SİZDE!

Emekli olma işleri hatalıysa sorumluluk emekli işlemini başvuran ve emekli olan vatandaş oluyor. Emekli olmayı gerektirecek şartı karşılanmayan ve Emekli olan kişilerden yasal faizi ile beraber alınıyor.

Emekli maaşı kesiliyor ve..

SGK emeklilik işlemlerinde hata yapan kişiler için kaç yıl geçerse geçsin emekli maaşı kesiliyor. Son günlerde Armağan Çağlayan’ın duyurusundan önce de binlerce kişi emekliliğin kesildiğini ifade ediyor. Vatandaşların emekli maaşı kesilerek hata düzelene kadar emekli maaşı alamıyorlar. Ayrıca yapılan hata sonrası para faiziyle geri alınıyor. O güne kadar yapılan tüm emekli maaşları faiziyle birlikte isteniyor, borcu ödemeyen kişilere icraya kadar tahsil yoluna gidiliyor.