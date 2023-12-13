Hasan Arat Rıza Çalımbay’la yolları ayırıyor! Sergen Yalçın değil yabancı isim geliyor

Beşiktaş’ta son dakika teknik direktör gelişmesi. Hasan Arat, 5 futbolcuyu kadro dışı bırakması ardından yönetimiyle Rıza Çalımbay kararını vermeye çalışıyor. Hasan Arat son yaptığı görüşmede teknik direktör kararı belli oldu. Hasan Arat’tan sürpriz bir teknik direktör teklifi geldi.

Rıza Çalımbay ile yollar ayrılacak!

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Şenol Güneş’le başlayan ve Burak Yılmaz’la devam eden teknik direktör koltuğu Rıza Çalımbay’ın gelmesiyle bile Beşiktaş’a çare olmamıştı. Özellikle futbol takımının bu sezon kuruluşundan rahatsız olan Beşiktaş yönetiminden radikal kararlar geliyor.

Futbolun içinden Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba’nın futbol sorumlusu olarak kararlarına çok önem veriliyor. Hasan Arat, yeni yaptığı toplantıda Beşiktaş’ta sürpriz gelişmeler yaşandı. Beşiktaş Rıza Çalımbay ile yolları ayırma kararı aldı!

Sergen Yalçın’ın ismi geçiyordu!

Beşiktaş’ta teknik direktör koltuğu için başta Sergen Yalçın ismi öne çıkıyordu. Milyonlarca Beşiktaş taraftarı da Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesini istiyordu. Beşiktaş’ta Sergen Yalçın halen bir şık olsa da teknik direktör için sürpriz bir isim ortaya atıldı!

Vitor Pereira’yı istiyor!

Ülkemizde Fenerbahçe’yi çalıştırsa da 2 dönem başarı yakalayamayan Vitor Pereira, Hasan Arat’ın teknik direktör listesine girdi. Özellikle Vitor Pereira’nın tarzını ve transfer geçmişini çok beğenen Hasan Arat, Vitor Pereira’yı getirmek için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Beşiktaş’ta liglerin devam edip edilmeme kararı sonrası Rıza Çalımbay’la konuşulup yolların ayrılacağı ya Sergen Yalçın ya Vitor Pereira’nın takımın başına geçeceği öğrenildi.