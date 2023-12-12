Galatasaray elendi mi? UEFA gidebilecek mi? GS Avrupa’da son durum

Son dakika Galatasaray elendi mi? Galatasaray UEFA’ya gidebilecek mi? Şampiyonlar liginde ikinci yarı topu ağlara giden Galatasaray elendi mi? Galatasaray UEFA Avrupa ligine gidebiliyor mu?
Son dakika Galatasaray elendi mi?
Galatasaray karşılaşmanın 59. dakikasında yediği golle 1-0 mağlup duruma düştü. Peki Galatasaray Şampiyonlar Liginden elendi mi? Galatasaray UEFA Avrupa ligine gidebilecek mi?
Manchester United ve Bayern Münih maçı da önemli!
Galatasaray UEFA Avrupa ligine gidebilmesi için Manchester United Bayern Münih maçının sonucu da önemli.
Son durum Galatasaray eleniyor mu? UEFA Avrupa Ligine gidebilecek mi?
Bayern Münih öne geçti. Galatasaray UEFA Avrupa liginde yoluna devam edecek.
Maçların 60. dakikası geride kalırken bu skorlarla, Kopenhag 8 puanla 2. sırada Şampiyonlar ligine gidiyor. Galatasaray Bayern Münih’in golü bulmasıyla 3.. olarak hem UEFA Avrupa ligine gidiyor.
Galatasaray’ın UEFA gitmesi için Kopenhag’la berabere kalması ve Bayern Münih’in kaybetmemesi lazım. Galatasaray berabere kalırsa, Bayern Münih’in Manchester United’i yenmesi gerekiyor.
Mertens ve Hakim ziyech oyuna giriyor!
Galatasaray golü yemesinin hemen ardından Hakim ziyech ve Mertens oyuna girdi. Tüm riskleri alan Galatasaray’da Kaan Ayhan ve Tete oyundan çıktı!
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