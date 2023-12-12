Erdoğan onayı verdi! Emekli maaşlarında ilk defa yeni zam uygulanacak

Ocak ayına az bir süre kala Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek merak ediliyordu. Emekli maaşları için rekor zam formülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmuştu. Yeni zam formulü için Erdoğan’ın onay verdiği öğrenildi.

Emekli maaşları rekor zamlanacak!

Emekli maaşlarına resmi zam için 15 gün süre kalırken, maaşlara ne kadar zam geleceği belli oluyor. TÜİK 5 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli maaşlarına aşağı yukarı ne kadar zam geleceği belli olmuştu. Emekli maaşlara resmi zam için Aralık ayı enflasyon oranları bekleniyordu. Ancak maaşlara gelecek zam yetmeyeceği için ilk defa yeni bir zam uygulanacağı vurgulanmıştı. Karar için Erdoğan beklenirken, Cumhurbaşkanının onay verdiği öğrenildi.

6 AYLIK ENFLASYON VERİLİYLE HESAPLANACAKTI!

Emekli vatandaşlar kadar, memurlar ve asgari ücretli vatandaşlarda maaşlara ne kadar zam geleceğini merak ediyor. 6 aylık enflasyon sonrası resmi olarak maaşlara gelecek zam belli olacaktı. Ancak vatandaşlara iyi bir zam oranı için enflasyon yeterli olmayacağını dile getiriyordu.

Şuan için 5 aylık enflasyona göre %35,24 gelecek zam vatandaşları mutlu etmiyordu. KEsin zam oranı olarak 3 ocak tarihinde enflasyon rakamıyla resmi zam %38 %39 arasında yapılacağı biliniyordu!

İlk defa REFAH PAYI GELEBİLİR!

Resmi rakamlara göre maaşlara gelecek zam 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak. Ancak rakamlar maksimum %37 %38 civarına çıkacak. 6 aylık enflasyın yüzde 3 oynatabilecek. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisyle maaşlara yüzde 10 refah payı konuşuluyordu. Refah payını ortaya atan hükümet onay için Erdoğan’ı bekliyordu.

KADEMELİ ZAM GELİYOR!

Refah payı zammının nasıl ödeneceği ilk defa belli oldu. Daha önce de gündeme gelen kademeli zam 2024 yılında ilk defa uygulanabilir. Emekliler çok daha yüksek maaş alacağı kademeli zam artık Cumhurbaşkanının iki dudağı arasında. Özellikle kademeli zam, düşük emekli maaşı alan vatandaşalra yüksek zam, yüksek maaş alanlara biraz zam yapılarak maaşlara yansıtılacak.

Konuyla ilgili ilk olarak Çalışma Bakanlığı net bir açıklama yapması bekleniyor. Ardından Erdoğan’ın kademeli zammı açıklaması bekleniyor.