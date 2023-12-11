Kredi kartı kullanan vatandaşlara 750 TL Nakit İadesi Yapılıyor! Başvuru Yapmanız Yeterli

Ziraat Bankası’ndan müşterilerine 750 TL nakit iade yapılıyor. Aralık ayı bitmeden başvuru yapan Ziraat Bankkart sahiplerine 750 TL tutarında iade işlemi gerçekleştiriliyor. Tüm Bankkart müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor. Detaylar haberimizde sizlerle…
Ziraat Bankası tarafından yeni kampanyanın detayları duyuruldu. Bu çerçevede Bankkart ile anlaşmalı işyerlerinden harcama yapan banka müşterileri, 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya ile 750 TL’ye kadar iade alabilecekler.
Ziraat Bankası, Bankkart üzerinden yapılacak giyim, ayakkabı, kozmetik, kuyum, ev tekstil, zücaciye, hediyelik eşya, çiçek ve kitap alışverişlerinde kampanya üstüne kampanya yapıyor. Bankkart’ı bulunan tüm Ziraat bankası müşterileri başvuru yaparak bu kampanyadan yararlanabilecekler.
ZİRAAT BANKASI’NDAN 750 TL PROMOSYON ÖDEMESİ
Ziraat Bankası’nın başlatmış olduğu kampanyada Bankkart ile anlaşma içersinde olacan giyim, ayakkabı, kozmetik, kuyum, ev tekstil, zücaciye, hediyelik eşya, çiçek ve kitap alışverişlerinde Bankkart post cihazından tek seferde yapılan 2 bin 500 lira ya da üstü yapılan alışverişe 250 lira toplam 750 lira ödemesi yapılacak. Paralar şartları sağlayan müşterilerin hemen hesabında olacak. Bu kazanılan paralar yalnızca Bankkart anlaşması olan yerlerde kullanılıyor. Bu fırsattan yararlanmak adına ilk önce promosyona katılmalısınız.
Promosyona yalnızca asil kart sahibi katılabilir. Promosyon içeriğinde bir işyerinden aynı gün içinde yapılan ilk işlem geçerli sayılacak. Promosyon yalnızca müşteriler içindir. Promosyona katılmak istiyorsanız üç yöntem bulunmaktadır. İlk olarak Bankkart Mobil’in kampanyalar kısmından katılabilirsiniz. İkinci bir seçenek ise bankkart.com.tr adresine girip kampanyalar kısmından kolayca kampanyaya katılabilirsiniz. Ya da üçüncü ve son yöntem olan SMS yolunu tercih edip 4757’ye YENIYIL yazıp gönderebilirsiniz.
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