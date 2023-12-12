Sözleşme imzalamamıştı! Trabzonspor’un yıldızı İstanbul’a geliyor

Transfer döneminin başlamasına az bir süre kala futbolun ne zaman başlayıp başlanmayacağı bu günlerde transfer çalışmaları da devam ediyor. Trabzonspor’un yıldız ismi için İstanbul yolu göründü!

Türk futbolunda yumruk atan başkanının tutuklanması ardından ligler ne zaman başlayacak, Ankaragücü’ne ne olacak gibi sorular sorulurken kulüpler transfer çalışmalarına devam ediyor.

Trabzonspor’la sözleşme yenilemeyen Bakasetas için sürpriz bir transfer haberi aldı. Anastasios Bakasetas’in Trabzonsporla sözleşme yenilememesi sonrası sebebi oldu. Anastasios Bakasetas İstanbul’a geliyor.

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Anastasios Bakasetas Trabzonspor’u reddetti!

Trabzonspor’un yıldız ismi Anastasios Bakasetas, şu ana dek Trabzonspor’un yaptığı tüm sözleşme uzatma tekliflerini reddetti. Trabzonspor’da kalmayı düşünmeyen Bakasetas için, İngiltere’den teklifler olduğu öğrenilmişti. Özellikle Cardiff, Bakasetas’ı transfer etmek için yoğun bir çaba sarfediyor haberleri çıkmıştı. Ancak Bakasetas için 3 büyüklerin de devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin bitmeyen sevdası!

Erol Bulut döneminde çok istense de tercihi Trabzonspor’dan yana kullanan Bakasetas’ı, Fenerbahçe yeniden istediği öğrenildi. Trabzonsporla sözleşme yenilemeyeceği belli olan Bakasetas için Fenerbahçe’nin resmen devreye gireceği ve yıldız isimle anlaşacağı iddia ediliyordu. Ancak Fenerbahçe’nin bu transferde rakibi yine Beşiktaş ve Galatasaray olacak.

Okan Buruk istedi!

Anastasios Bakasetas için Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, tüm ihtiyacımızı giderir diyerek olumlu tranfer raporu verdi. Okan Buruk, Torreira’nın yanına tam aradığımız isim diyerek hem 10 numara hem 8 numara için Bakasetas’ı takımda görmek istediğini yönetime resmen iletti.

En güçlü rakip Beşiktaş!

Yeniden yapılanmya giren Beşiktaş, 5 futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Hasan Arat ve yönetimi Bakasetas’ı Galatasaray ve Fenerbahçe’den daha çok istiyor. Hasan ARat’ın transfer listesinde ilk sırada olan Bakasetas’ı sezon sonunda değil, devre arasında almak istiyor. Trabzonspor’u takasla ikna etmeye çalışacak Beşiktaş Bakasetas transferinde bir adım önde.

Trabzonsporun yıldız ismi Bakasetas, Türkiye’den ayrılmama kararı alırsa, İngiltere’ye gitmezse İstanbul yolunu tutacağı öğrenildi.