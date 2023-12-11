Son dakika Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Ankaragücü Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü başkanı tarafından darp edilen Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?

Eski hakem arkadaşları yanına gelen Halil Umut Meler yakın arkadaşlarına “Benden buraya kadar” diyerek hakemliği bıraktığını duyurduğu iddia edilmişti.

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Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?

Son dakika yapılan açıklamaya göre Halil Umut Meler’in aktif hakemlik karıyerini sonlandırdığı iddia edilmişti.

Halil Umut Meler’in elmacık kemiğinde çatlak tespit edildiği ancak hayati tehlikesi olmadığı saldırı sonrası hakemliği bırakmadığı öğrenildi.

Son dakika Halil Umut Meler hakemliği bırakmadığı yakın arkadaşları tarafından açıklandı. 9. kattan hastanede açıklama yapan arkadaşları, o bıraksa da biz bıraktırmayız dediği öğrenildi.

Halil Umut Meler’in yakınları: yaptığı açıklamada “Bazı TV’lerde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor, Halil Umut Meler hakemliği bırakmıyor, o bırakmak istese bile biz bıraktırmayız.” dedi.