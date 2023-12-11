Son dakika Ankaragücü Çaykur Rizespor maçının ardından skandal bir olay yaşanmıştı. Müsabakanın bitmesiyle sahaya giren Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler’e saldırdı ve yumrukla hakemi yere düşürdü. Ardından gelen 3-4 kişinin yerde Halil Umut Meler’e saldırmasıyla Türkiye adına kara bir gece yaşandı.
Olayların başlamasında Emre Belözoğlu’da suçlanıyor. Emre Belözoğlu Faruk Koca saldırmadan 4 saniye önce hakemi tehdit edip, Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut’un tutmasıyla hakemin yanına gidemiyor. Emre Belözoğlu’dan 4 saniye sonra Faruk Koca saldırıya geçti.
İddia: Emre Belözoğlu istifa ediyor!
Ankara kulislerinden gelen bilgiye göre kendini de suçlu hisseden Emre Belözoğlu istifa ediyor. Ankaragücü ile Emre Belözoğlu yolları ayırma kararını yakın çevresine duyurduğu ve Emre Belözoğlu’nun yakın çevresi bırakman iyi olur dediği öğrenildi.
Başkan Faruk Koca’nın alacağı ceza muhtemel bir daha Türk futbolunda görev alamayacağı nedeniyle Emre Belözoğlu istifa edip yeni başkanın önünü açmak istiyor.
Emre Belözoğlu istifasını resmi olarak henüz duyurmadı ancak istifa edeceğini yakın çevresine duyurduğu öğrenildi.
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