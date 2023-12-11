Halil Umut Meler’in sağlık durumu üzdü! Şokta tomografiye girecek

Son dakika Halil Umut Meler’in sağlık durumu açıklandı. Gözünden yaş gelen Halil Umut Meler, şok geçiriyor. Hastanede yoğun güvenlik önlemleri alınsa da son sağlık durumu açıklandı. Şok geçiren hakem Halil Umut Meler, tomografiye girecek.
Son dakika Halil Umut Meler’in sağlık durumu açıklandı!
Halil Umut Meler’in tedavisi hastanede devam ediyor. Şok geçiren hakemin bilincinin yerinde olduğunu ancak çok geçirdiği açıklandı. Birazdan tomografiye girecek ve hasanede gözetim altında tutulacak, açıklaması yapıldı.
Doktorundan ilk açıklama!
Prf. Doktor Mehmet Yöröbulut: “Halil Umut Meler hocamızın hayati tehlikesi yok. Sol göz çevresinde kanaması var. Küçük çatlak var. Kafa travması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Sabah gerekli kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz.”
Son dakika Halil Umut Meler’in elmacık kemiğinde çatlak tespit edildi.
Eşinin hamile olduğu öğrenildi!
Halil Umut Meler’in eşinin hamile olduğu da gelen bilgiler arasında.
Faruk Koca gözaltına alındı!
Saldırıyı gerçekleştiren Faruk Koca ve 3 kişinin gözaltına alındığı Ali Yerlikaya tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da açıklamalarda bulundu!
Faruk Koca Ak Partiden ihraç ediliyor!
Faruk Koca Ak Parti’den ihraç istemiyle disipline sevk edildiği gelen bilgiler arasında.
Lig 1 hafta erteleniyor!
Tüm Süper Lig, TFF 1. Lig ve tüm altligler 1 hafta süreyle erteleneceği açıklandı.
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