EURO 2032 Türkiye’den alınabilir! Halil Umut Meler’e dayak olayı büyüyor!

Spor 03 Şubat 2024

FRED ne zaman dönecek? Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Fred için son dakika açıklaması geldi. FRED ne zaman sahalara dönecek? Fred’in sakatlığı ne durumda. Son dakika FRED açıklaması! İLGİLİ HABER Sacha Boey resmen Bayern Münih’te! Galatasaray’a rekor bonservis Fenerbahçe’de FRED ne zaman sahalara dönecek merak ediliyor. Galatasaray’ın puan kaybetmeden yoluna devam ettiği süreçte, Fred’den yoksun […]