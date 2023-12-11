Hakem Halil Umut Meler’e saldırının ardından Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca tutuklanacak mı? Ankaragücü küme düşürülecek mi?
Son dakika hakem Halil Umut Meler’e saldırının ardından Faruk Koca tutuklandı mı? Ankaragücü küme düşürülecek mi sorusu geceye damga vurdu.
Son dakika Faruk Koca gözaltına alındı!
Son dakika Faruk Koca gözaltına alındığı öğrenildi. Şeker hastası olan Faruk Koca, hastanede olduğu öğrenildi.
Faruk Koca tutuklandı mı?
Faruk Koca’nın hakkında soruşturma başlatıldı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, “Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.” açıklamasında bulundu.
Faruk Koca gözaltına alındı mı Faruk Koca gözaltına alınacak mı birazdan belli olacak.
Ankaragücü küme düşecek mi?
Saldırının ardından Ankaragücü ne ceza alacak? Ankaragücü küme düşürülecek mi sorusu da cevap arıyor. Ankaragücü küme düşecek mi sorusuna da ilk ağızdan açıklama geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamda “bu olaya karışan herkes bedelini ödeyecek.” açıklaması yaptı. Halil Umut Meler’e Faruk Koca’nın yumruu sonrası yerde 3-4 kişi tarafından da darp edildiği görülüyor. Ankaragücü’nün küme düşmesi için bir açıklama gelmezken, saldırıya karışanlar bedelini ödeyecek açıklamaları geldi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den bir açıklama daha!
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir kez daha konuştu! Başkan Büyükekşi, “Çok sert bir karar alacağız.” dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı!
Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz!” dedi.
Ankara Valisi Vasip Şahin açıklama yaptı!
Ankara valisi Vasip Şahin konuyla ilgili, “Yakışmadı Ankara’ya, Ankaragücü’ne! Sorumlular hakkında yasal gereği yapılacak.” dedi.
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