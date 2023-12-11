Son dakika hakemler lig maçlarına çıkmama kararı aldı! 16. hafta erteleniyor

Son dakika Halil Umut Meler’in kavga görüntüleri sonrası türk hakemleri bu hafta maçlara çıkmama kararı aldı. Türk futbolunun bittiği gün denilerek hakemler lig maçlarına çıkmama kararı aldı. Süper Lig 16. hafta erteleniyor!
Süper Lig 16. hafta erteleniyor!
Son dakika Halil Umut Meler’in yumrukla yere düşürülmesi ve ardından tekme tokat dövülmesiyle hakemlerden tepkiler peş peşe geldi. Hakemler Süper Lig’de 16. hafta maçlarına çıkmama kararı aldı. Hakemler bu hafta maçlara çıkmayacak ve 16. hafta maçları ertelenecek!
Hakemlar maça çıkmama kararı aldı!
Ankaragücü başkanı Faruk Koca’nın saldırdığı Halil Umut Meler sonrası, henüz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan henüz bir açıklama gelmedi. Süper Lig’de 16. hafta bu kavga nedeniyle ertelenecek. Son dakika hakemler duyurduğu habere göre Süper Lig’de bu haftaya çıkmama kararı alındı.
Atama yapılmayacak!
Hakemlerin maçlara çıkmama kararı sonrası TFF’nin atama yapmayacağı öğrenildi. Süper Lig’de hafta sonu oynanacak maçlar oynanmayacak.
Ligler ne kadar ertelenecek?
Gelen son bilgilere göre en az ligin 3 hafta ertelenmesi söz konusu.
İlgili Haberler
Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera için kritik zaman dilimine girildi. 37 yaşındaki kalecinin ailesi bir süre önce İstanbul’u terk etmişti. Galatasaray, Avrupa Kupaları’ndan elendi. Üstüne bir de Türkiye Ziraat Kupası’nda yarış dışı kaldı. Elde sadece Trendyol Süper Lig kaldı. Muslera da son haftalarda ligdeki performansını artırdı. Kritik kurtarışlara imza atarak takımını sırtladı. Gençlere taş […]
FRED ne zaman dönecek? Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Fred için son dakika açıklaması geldi. FRED ne zaman sahalara dönecek? Fred’in sakatlığı ne durumda. Son dakika FRED açıklaması! İLGİLİ HABER Sacha Boey resmen Bayern Münih’te! Galatasaray’a rekor bonservis Fenerbahçe’de FRED ne zaman sahalara dönecek merak ediliyor. Galatasaray’ın puan kaybetmeden yoluna devam ettiği süreçte, Fred’den yoksun […]
Transferde son dakika hareketliliği! Beşiktaş, Fenerbahçe’nin 2 yıldız ismini resmen istedi. Son dakika olarak gerçekleşen görüşmelerde Başkan Ali Koç’un görüşme için izin verdiği ve anlaşma sağlanırsa gitmesine izin vereeği aktarıldı! Beşiktaş, Fenerbahçe’nin 2 yıldızını istiyor! Beşiktaş, Fenerbahçe’den 2 yıldızı resmen istedi. Samet Aybaba önderliğinde heyet Fenerbahçe başkanı Ali Koç’tan izin istedi. İki ismin de beraber […]
Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray transferde elinde olmayan şekilde bir isme imza attırıyor. Ancak büyük bir sürprizle oyuncunun yarın sabah 2 Şubat İstanbul’da olması bekleniyor. Galatasaray’da transfer sil baştan değişti! Sacha Boey’in satılmasıyla birlikte Galatasaray sağ bek problemi çözmeye çalışıyor. Büyük sürprizli bir transfer 2 Şubat sabahı İstanbul’da olacak. Ancak transferde son dakika duyumlar […]