Son dakika hakemler lig maçlarına çıkmama kararı aldı! 16. hafta erteleniyor

Son dakika Halil Umut Meler’in kavga görüntüleri sonrası türk hakemleri bu hafta maçlara çıkmama kararı aldı. Türk futbolunun bittiği gün denilerek hakemler lig maçlarına çıkmama kararı aldı. Süper Lig 16. hafta erteleniyor!

Süper Lig 16. hafta erteleniyor!

Son dakika Halil Umut Meler’in yumrukla yere düşürülmesi ve ardından tekme tokat dövülmesiyle hakemlerden tepkiler peş peşe geldi. Hakemler Süper Lig’de 16. hafta maçlarına çıkmama kararı aldı. Hakemler bu hafta maçlara çıkmayacak ve 16. hafta maçları ertelenecek!

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Hakemlar maça çıkmama kararı aldı!

Ankaragücü başkanı Faruk Koca’nın saldırdığı Halil Umut Meler sonrası, henüz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan henüz bir açıklama gelmedi. Süper Lig’de 16. hafta bu kavga nedeniyle ertelenecek. Son dakika hakemler duyurduğu habere göre Süper Lig’de bu haftaya çıkmama kararı alındı.

Atama yapılmayacak!

Hakemlerin maçlara çıkmama kararı sonrası TFF’nin atama yapmayacağı öğrenildi. Süper Lig’de hafta sonu oynanacak maçlar oynanmayacak.

Ligler ne kadar ertelenecek?

Gelen son bilgilere göre en az ligin 3 hafta ertelenmesi söz konusu.