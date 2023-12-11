SGK girişi olanlara faizsiz 150.000 TL! Aylık 3.200 TL taksitle ödenecek

SGK girişi olan vatandaşlara müjdeli haber! SGK girişi olanlara 150.000 TL faizsiz kredi duyurusu geldi. Aylık 3200 TL taksitle ödenecek 150.000 TL detaylar belli oldu.

Devlet tarafından vatandaşlara faizsiz kredi imkanı duyuruldu. Aylık 3.200 TL taksit ödeyerek 2 yıl geri ödemesiz 150.000 TL kredi çekilebilecek.

Türkiye’de vatandaşlar zor geçindiği artık kaçınılmaz. Hal böyle olunca vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bir çok yol deniyor. Bir çok ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlara finansal destekler sürekli olarak geliyor. Vatandaşlara faizsiz kredi vererek destek olmaya çalışılıyor. Normal kredilerin çok yüksek faiz oranları olması nedeniyle bu yola geçildi.

TBMM’den 150.000 TL FAİZSİZ KREDİ MÜJDE!

Faizsiz kredi bekleyen vatandaşlara güzel haber TBMM’den geldi. Yeni yasal düzenleme ile vatandaşlara 150.000 TL faizsiz kredi çekme imkanı doğdu. Kredi gibi vatandaşalara ek imkanlarda verilecek. Faizsiz kredi alarak vatandaşlar az da olsa nefes alacak.

72 AY VADELİ, 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ!

Açıklanan 150.000 TL Faizsiz kredi ile ek imkanlarda veriliyor. Kredi 6 yıl vadeli olacak ve 2 yıl geri ödemesiz olacak. 2 yıl herhangi bir taksit ödemeden, 2 yıl sonra 48 ay vadeli ile 4 yılda kredi ödenebilecek. Bu 6 yılda faiz hiç bir şekilde oluşmayacak.

AYLIK 3.200 TL TAKSİTLE!

150.000 TL faizsiz kredinin geri ödeme tutarı da belirlendi. Hiç bir faiz ödemeden 48 ayda geri ödeyerek 3.200 TL ödeyerek krediye kavuşabileceksiniz. TL’nin reel değeri açısından kredi taksitleri 2 yıl sonra başlayacağı için tüm vatandaşlar nefes alacak, bütçeler zorlanmayacak. Ödeme ise çok kolay olacak.

150.000 TL NEREDEN ÇEKİLECEK?

150.000 TL çekmek isteyen vatandaşlar kısa bir süre daha bekleyecek. Faizsiz kredi Aile ve Gençlik Fonu tarafından dağıtılacağı açıklandı. Yapılan yasal düzenleme ile kurulan fon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERdoğan tarafından görevlendirilen yöneticilerle verilecek. Son aşamaların bitmesi ardından krediler verilmeye başlanacak. İlk etapta evlenecek gençlere sağlanaccak kredi, Aile ve Gençlik Fonu tarafından detaylar verilecek. Aile ve Gençlik fonu sigorta girişi şartı arayacak.