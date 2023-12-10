Bakan duyurdu! Destek Ödemeleri Bugün Hesaplara Yattı Mutlaka Kontrol Edin

Yüz binlerce kişinin merakla beklediği destek ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını resmen duyurdu. Destek ödemeleri ve hak sahiplerine ilişkin tüm detaylar haberimizde sizlerle…

Tarımsal destek ödemeleri, bugün itibariyle banka hesaplarına yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tarımsal destek ödemelerinin banka hesaplarına aktarıldığı bilgisini paylaştı. Bakan Yumaklı, toplamda 406 milyon 132 bin TL’lik tarımsal destek ödemesinin bugün itibariyle çiftçilerin banka hesaplarına yatırıldığının bilgisini paylaştı.

BANKA HESABINIZI KONTROL EDİN! TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPTA

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Yüz binlerce çiftçi, bugün itibariyle banka hesaplarını kontrol ederek tarımsal destek ödemelerini hesaplarında görebilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapılan paylaşımda “Bitkisel ürün sigortası desteği 296 milyon 471 bin 282 lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesi 37 milyon 357 bin 365 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 33 milyon 879 bin 12 lira, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi 22 milyon 591 bin 578 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 7 milyon 438 bin 383 lira, Uzman Eller Projesi desteği 4 milyon 820 bin 330 lira, sertifikalı fidan üretim desteği 2 milyon 730 bin 389 lira ve AR-GE desteği 843 bin 661 lira” denildi.

Bakan Yumaklı, 406 milyon 132 bin TL tutarındaki tarımsal destek ödemesinin tüm hak sahibi çiftçilerin banka hesabına aktarıldığını bildirdi.