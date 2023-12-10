15 milyon emekli alabilecek! 4A 4B 4C SSK Bağkur ve memur emeklilerine 20 bin TL

Emeklilere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 15 milyon emekliye güzel haber şimdi geldi.
Emeklilere güzel haber Akbank’tan geldi. Akbank emeklilere yönelik faizsiz ödemesi sevinç yarattı. Cep telefonları üzerinden emekliye 20.000 TL alabileceği bir kampanya duyuruldu. Akbank uygulamasını cep telefonunuza indirerek sıfır faizli borç para alabilecekler!
15 milyon emekliye borç para müjdesi!
Akbank tarafından 15 milyon emekliye güzel haber. “”Mobilden Akbanklı olanlara özel 20.000 TL’ye varan %0 faizli Taksitli Avans! Hemen mobilden Akbanklı ol, kredi kartına başvur. 20.000TL’ye varan %0 Faizli Taksitli Avansını 6 ay vadeye kadar ücretsiz kullan” denilerek sıfır faizli taksitli nakit avans desteği duyuruldu.
20.00 TL Akbank faizsiz kampanyasının detayları nelerdir?
1 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Akbank mobili indiren emeklilere “Akbanklı olmak istiyorum” butonuna tıklayarak ilk defa Akbanklı olacak emekliler faydalanacak.
İlk kez Axess veya Wings karta başvuranların 26 Ocak 2024 tarihine kadar başvuruların onaylanması durumunda 31 Ocak 2024 tarihine kadar faizsiz 20.000 TL çekim yapabilecekler.
Akbanklı olma süreci tamamlanan emekliler, kredi kartı başvurusu yaparak 20.000 tl alabilirler. Ayrıca mobilden Akbanklı olma süreci başlatıp tamamlamayanlar şubeye giderek işlemlerini tamamlayabilecek.
Akbanklı olan emekliler, Şube, müşteri iletişim telefonu, Akbank mobil uygulama, internet şube ve ATM’den kredi kartına başvuru yapabilecek.
Şartları yerine getiren Akbanklılara 20 bin TL faizsiz taksitli nakit avans alabilecek. 6 ay vade ile faiz alınmadan parayı kullanabilecek.
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